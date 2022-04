Dylan Vandenstorme tweede in PK voor beloften: “Ploegmaat Thomas Naudts de verdiende winnaar”

Leuke zilveren medaille voor Dylan Vandenstorme in het Oost-Vlaams kampioenschap voor beloften in Merelbeke. De tweedejaars uit Moerbeke (G’bergen) hoefde enkel ploegmaat Thomas Naudts te laten voorgaan.

Opvallend in de laatste rechte lijn van het PK voor U23: Vandenstorme was even blij als zijn winnende ploegmaats Naudts. Deze laatste zette in de slotkilometer alles op alles, ging ei zo na uit de laatste bocht, maar hield stand. Vandenstorme regelde de sprint om de tweede plaats en strandde bijna aan het achterwiel van Naudts. Een mooi succesje voor EFC-L&R-AGS, de samensmelting van Gaverzicht-BE Okay en EFC-L&R-Vulsteke.

“Ben heel blij voor Thomas”, benadrukte Vandenstorme. “Want hij komt van heel ver. Deze titel is hem gegund. Voor mijn ploegmaat is dit nog maar de vijfde koersdag dit seizoen. In dat handvol wedstrijden gaf hij al een hele sterke indruk. Vandaag is hij de verdiende winnaar.”

Vlucht met dertien

Naudts en Vandenstorme veroverden in de vijfde van achttien ronden een plaatsje in een kopgroep van dertien. Een ontsnapping die tot stand kwam op initiatief van Branko Huys. Naast een duo van EFC-L&R-AGS zat er met Seppe De Clercq en Maarten Van Asbroeck ook een tweetal van Basso Team Flanders voorin. Alle andere renners in de kopgroep waren enkelingen. De voorsprong van de dertien leiders bedroeg maximum veertig tot vijftig seconden. Bij het aansnijden van de slotronde van acht kilometer zaten zeven achtervolgers (met onder meer Luca De Meester, ploegmaat van Naudts en Vandenstorme) op vijftien seconden. Zij kregen het gaatje niet meer dicht.

Perfecte late uitval

“Thomas Naudts sprong in de laatste ronde op het perfecte moment”, ging Vandenstorme verder. “Dan was het aan mij om de wielen van de juiste renners te houden. Er werd gereageerd, maar te laat. Branko Huys en Siebe Deweirdt probeerden het. Ik hield me gewoon achter hen. Op tweehonderd meter van de streep zette ik mijn sprint in.”

Wat hem voor de neus van Jado Bleyenberg zilver opleverde. De kerel uit Moerbeke, die volgende zaterdag Luik-Bastenaken-Luik voor beloften rijdt, was even blij als de nieuwe Oost-Vlaamse kampioen. “Eigenlijk zijn we een nieuwe ploeg, maar dankzij een goeie stage hangt de groep goed aaneen en is de sfeer uitstekend”, benadrukte Vandenstorme.