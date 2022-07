Dylan Vandenstorme in Omloop der Zevenheuvelen op zoek naar leidersplaats in Road Series

wielrennen beloftenMooie eerste zege voor Dylan Vandenstorme (20). De tweedejaarsbelofte zette de klimkoers in Herbeumont op zijn naam. Zaterdag rijdt hij in Nederland de Omloop der Zevenheuvelen, woensdag begint hij aan de Ronde van Aosta.

Een hele grote verrassing is de overwinning van Vandenstorme in de klimkoers voor beloften niet. De renner uit Moerbeke (Geraardsbergen) werd dit seizoen al tweede in de Grand Prix Color Code in Bassenge (na Liam Slock) en sloot vorige zaterdag Omloop Het Nieuwsblad in Borsbeke als vierde af.

“Maar voor mij is die winst in Herbeumont toch een verrassing”, weerlegt de pion van EFC-L&R-AGS. “Vooral omdat ik geen veelwinnaar ben. Woensdag reden we na twintig kilometer weg met vijftien man. Lotto-Soudal U23 was in die kopgroep heel goed vertegenwoordigd. We kregen niet zo veel voorsprong. Toen we met een bonus van één minuut aan de drie lokalen ronden begonnen besefte ik dat we voor de overwinning reden. Met Aaron Van der Beken raakte ik voorop, maar hij kreeg krampen en haakte af. Dan kon ik niet anders dan alleen doorgaan. Veel meer dan tien seconden kreeg ik nooit. Ik heb zo weinig mogelijk achter mij gekeken en hield stand.”

Road Series doel geworden

Zodat Vandenstorme de handen in de lucht mocht gooien. Zaterdag om 9.45 uur wordt hij in Berg en Dal, een plaats in de buurt van Nijmegen, aan de start van de Omloop der Zevenheuvelen verwacht. Deze Nederlandse manche van de Road Series gaat over 2.300 hoogtemeters. “Het zal ook weer een lastige koers worden”, beseft Vandenstorme, in Brussel werkzaam bij de Nationale Bank. “In de tussenstand van de Road Series sta ik tweede op zes punten van leider Jelle Harteel. Voor de start van het seizoen was dat klassement geen doel, ik ging zelfs niet alle manches rijden. Ik heb nog maar één wedstrijd gemist. Nu is dat klassement een ambitie geworden.”

Net als zich weer in de kijker fietsen bij bondscoach Sven Vanthourenhout. “Bij de overstap van junioren naar beloften mocht ik testen afleggen, vorige winter werd ik niet meer gevraagd”, verduidelijkt Vandenstorme. “Ik hoop weer in beeld te komen bij de nationale ploeg. Ook al heb ik een job, het is nog altijd mijn droom om van wielrennen mijn beroep te maken.”

