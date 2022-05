Dylan Van Keer en Bonheiden grijpen in eindronde naast promotie na dubbele nederlaag tegen Loenhout: “We schoten onszelf in de voet”

voetbal tweede provincialeKV Bonheiden moest zondag een 1-2-nederlaag goedmaken op het veld van Loenhout. Het kreeg daar de kansen toe en ook de wedstrijdomstandigheden zaten mee, maar de troepen van Alain Wittocx gingen alsnog met 3-1 onderuit en mochten een kruis maken over de promotie naar eerste provinciale. Dat dankzij de eindzege van ASV Geel in de interprovinciale eindronde met Tisselt ook de beste verliezer promoveert, strooide nog wat zout in de wonde.

“Er zat zoveel meer in”, beseft ook kapitein Dylan Van Keer. “Als je twee keer verliest, kan je in principe weinig zeggen, maar Loenhout was niet per se beter dan wij. Zo was de nederlaag donderdag al overbodig. We gaven weinig weg, maar slikten wel twee goals en zelf kwamen we niet verder dan de aansluitingstreffer. Doodjammer, want een verdiend punt zou daar van goudwaarde zijn geweest in de eindafrekening.”

Strafschop en rood

“Er was natuurlijk nog altijd de terugwedstrijd en die begonnen we met een vroege achterstand. Via een strafschop waarbij de thuisploeg tot tien man werd herleid kwamen we op gelijke hoogte en daarna kregen we voldoende kansen om twee keer te scoren. We waren heer en meester, maar schoten onszelf in de voet. Op een bepaald moment lieten we de bal niet meer rondgaan en daarvan profiteerde Loenhout om ons af te maken op de tegenaanval. Een ontgoocheling.”

Uit de boot

“De promotie mag dan geen uitgesproken ambitie zijn geweest en mocht je in augustus gezegd hebben dat we hier zouden staan, hadden we er meteen voor getekend. In deze fase gingen we wel allemaal voor de eindzege. En als er dan uiteindelijk zelfs drie van de vier ploegen promoveren, is het natuurlijk extra pijnlijk om net de ploeg te zijn die uit de boot valt.”

“Of we volgend seizoen een nieuwe gooi doen naar de promotie? Dat is moeilijk te zeggen. Iedereen begint weer met nul punten en het wordt een stevige reeks denk ik. Zo komen er door de promoties van Wavria en Hooikt ook weer twee streekderby’s bij. Maar daar gaan we nu even niet aan denken. Het komt er in de eerste plaats op aan om onze hoofden leeg te maken zodat we fris aan de voorbereiding kunnen beginnen.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal