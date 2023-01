Dylan Teuns, Robbe Ghys, Milan Fretin en Ben Hermans beginnen in Zuid-Frankrijk aan hun seizoen

Wielrennen profsHet Franse wielerseizoen start traditioneel met de Grand Prix Cycliste de Marseille en de Ster van Bessèges. Deze laatste rittenkoers kan dit jaar trouwens rekenen op een sterk deelnemersveld waarbij liefst acht WorldTour-ploegen. Vier Limburgse profs begin in Zuid-Frankrijk aan hun seizoen. Milan Fretin rijdt beide koersen, Dylan Teuns en Robbe Ghys starten alleen in de Ster en Ben Hermans staat enkel op de startlijst van La Marseillaise.

Robbe Ghys heeft net een eerste trainingskamp met zijn nieuwe team achter de rug. De Lummenaar verhuisde in het tussenseizoen van Team Flanders Baloise, waar hij vijf seizoenen aan de slag was, naar Alpecin-Deceuninck. Hij zal bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft de weg en de piste combineren. Ghys was trouwens felbegeerd, want naast zijn nieuwe werkgever waren ook Team DSM, Quick-Step Alpha Vinyl en Israel Premier Tech geïnteresseerd in de pistier.

Spelen in Parijs

Hoewel, pistier alleen is Ghys niet meer. Hij wil graag naar de Olympische Spelen in Parijs, maar daarnaast focust hij ook op de ontwikkeling als lead out. “Het Belgische karakter van de ploeg is een belangrijke factor geweest in mijn besluit om te tekenen”, vertelde Ghys bij de bekendmaking van zijn transfer. “Dat en natuurlijk de zeer professionele manier van werken. Ik geloof in dit project en ik hoop binnen Alpecin-Deceuninck nog voort te groeien als wielrenner. Dat ik me kan ontwikkelen als lead out-renner.”

Ontdekken

Milan Fretin is de enige Limburger die dit weekend al actief is in Frankrijk. De Genkenaar ziet zijn tweede seizoen bij de profs vooral als een ontdekkingstocht naar wat hij als renner waard is. Bij Team Flanders-Baloise zit hij dan perfect. Fretin toonde bij de jeugd dat hij snel is en ook een finale kan rijden op geaccidenteerd parcours. Vorig seizoen duurde het lang voor hij het goede ritme vond. Toen de naweeën van een coronabesmetting helemaal verdwenen waren, liet hij toch nog enkele mooie dingen zien. Hij sloot zijn seizoen af met een derde plaats in het Kampioenschap van Vlaanderen.

Nieuwe start

Voor Ben Hermans is La Marseillaise de eerste koers sinds half augustus 2022. Hermans wil zijn veertiende seizoen bij de profs snel vergeten, want 2022 bracht weinig goeds voor de intussen 36-jarige prof. Corona en gevolgen ervan tekenden voor een kort seizoen. Intussen lijken de grootste zorgen van de baan en is de Diepenbekenaar weer klaar voor nieuwe uitdagingen. Na La Marseillaise rijdt Hermans in de aanloop naar de UAE Tour alleen nog de Ronde van Murcia.

Dylan Teuns degradeerde met zijn nieuwe ploeg Israel-Premier Tech uit de WorldTour, maar dat belet de Halenaar niet om ambitieus te blijven. Teuns combineert ook dit jaar de Vlaamse en Ardense voorjaarskoersen. Met de focus op de Waalse koersen. Vorig jaar pakte hij de winst in de Waalse Pijl, een wedstrijd die ook dit seizoen met stip in zijn agenda staat.

Lees ook: meer wielrennen