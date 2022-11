Dylan Ragolle (FCV Dender) kijkt uit naar derby tegen RWDM: “De Brusselaars zijn serieus versterkt, maar ook wij kregen kwaliteitsinjectie”

voetbal challenger pro leagueFCV Dender krijgt vrijdagavond titelkandidaat en medeleider RWD Molenbeek op bezoek. Op budgettair vlak kan Dender in deze vaak sfeervolle derby niet wedijveren met de Brusselse club. De Amerikaanse investeerder John Textor - mede-aandeelhouder van het Engelse Crystal Palace - pompte immers zodanig veel geld in RWDM dat coach Vincent Euvrard wel twee ploegen kan opstellen. De blauwhemden pakten in de jongste drie wedstrijden zeven punten en zullen zich niet zo maar opzij laten zetten.

Dylan Ragolle beseft meer dan wie ook dat het een heikele opdracht wordt. “We zullen vrijwel zeker een totaal andere ploeg moeten bekampen dan in de heenronde in augustus”, zegt de centrale verdediger. “RWD Molenbeek versterkte zich immers in alle linies en behoort samen met SK Beveren tot de top van de reeks. De clubleiding van Dender liet zich evenmin onbetuigd en gaf onze kern eveneens een serieuze kwaliteitsinjectie, zodat ook wij een competitieve ploeg hebben.”

Zware concurrentie

De onderlinge concurrentie bij FCV Dender is eveneens zeer groot. Achterin zijn de plaatsjes duur, want jij houdt nu aanwinst Kobe Cools op de bank nadat je zelf een drietal weken op de bank verzeild geraakt was. “Die zware concurrentie maakt ons alleen maar sterker, want er wordt op training keihard gestreden voor een stek in het elftal. Toen ik naast de ploeg viel, heeft coach Regi Van Acker me daar een goede uitleg voor gegeven. Ik heb keihard gewerkt en mijn stek in de ploeg heroverd.”

De successen van de jongste weken worden met een driemansverdediging behaald. Is de gewijzigde veldbezetting daarin een bepalende factor? “Dat weet ik niet. Het is wel een systeem dat ons ligt en waar momenteel iedereen zich goed bij voelt. De mooie resultaten zijn zeker het verdiende loon voor onze zware inspanningen die we leveren.”

Er wacht jullie een superdruk programma. Na de thuismatch tegen RWD Molenbeek volgt de bekermatch van nu dinsdag tegen Standard en maken jullie op vrijdag 11 november de verplaatsing naar Standard B. Zal coach Regi Van Acker de komende weken roteren? In de beker tegen RSD Jette, FC Wetteren en SC Dikkelvenne deed hij dat wel. “Dat is een vraag voor de coach, maar ik denk niet dat hij tegen Standard zal roteren zoals hij dat deed tegen voornoemde lagerspelende clubs. De Rouches verkeren momenteel in een uitstekende vorm en het wordt alleszins een sfeervolle cupmatch waarin we een goed figuur willen slaan.”

