Dylan Olievier (Eendracht Wervik): “Het vertrouwen wat zoek, maar het is aan het keren”

voetbal derde nationale B Coach Yves Beckers (Schoonbeek-Be­verst): “Voor de feestdagen willen wij toch nog wat oogsten”

Als je bij Schoonbeek-Beverst even je oor te luisteren legt, is men er best tevreden over de puntenoogst tot dusver. Ook coach Yves Beckers, perfectionistisch in de benadering van elke wedstrijd, ziet geen reden tot klagen. “Vergeet niet, dat wij vorig seizoen in eerste provinciale geen kampioen speelden. Wij profiteerden van de mogelijkheid dat Achel geen licentie voor de nationale reeksen aanvroeg. Met beperkte middelen stelden wij dan ook een realistisch doel voor ogen: weg blijven van die dalersplaatsen. Bij uitbreiding maakte ik er een punt van, om vijf teams achter ons te laten. Tot dusver lijkt ons dat te zullen lukken”, licht Beckers toe.

2 december