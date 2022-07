Dylan Monserez loopt voor eigen publiek een nieuw persoonlijk record op de 400m : “Een duik onder de 48 seconden is mogelijk”

Voor eigen publiek een topprestatie leveren is iets waar elke atleet van droomt. Voor atleten aangesloten bij Kortrijk Sport is de Guldensporenmeeting dan ook altijd iets speciaals. Dylan Monserez won afgelopen zaterdag zijn reeks van de 400m in een nieuw persoonlijk record van 48.53 en liet daarbij een heel aantal heel sterke Belgische en Nederlandse atleten achter zich. “Ik ben heel tevreden met het resultaat”, aldus de Kortrijkzaan. “Toch weet ik dat er nog heel wat meer in zit. Dit was mijn eerste 400m in meer dan twee jaar en mijn wedstrijdindeling was niet echt goed. Ik was veel te traag gestart en ik had op het einde nog te veel overschot. Dat is een teken dat je onderweg iets te weinig gegeven hebt. Maar goed, ik ben van plan om dit seizoen nog wel een 400m te lopen en ik denk dat er, in een sterk bezette wedstrijd en onder goeie omstandigheden, een duik onder de 48 seconden zou moeten inzitten.”