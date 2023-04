Dylan Mbayo (KV Kortrijk) stond op de Bosuil eindelijk nog eens aan de aftrap: “Het waren niet de makkelijkste maanden”

“Ik wil vandaag een aantal spelers die nog niet veel speelden de kans geven om zichzelf te bewijzen. Zij hebben de club ook geholpen om in eerste klasse te blijven”, aldus Bernd Storck voor de wedstrijd. Naast Atemona, Sych, Loncar, Bruno, Gueye en Regali kreeg ook Dylan Mbayo een basisstek. De 21-jarige flankaanvaller probeerde zich verscheidene keren door te zetten, maar hij leed - te - vaak balverlies. Mbayo miste duidelijk matchritme. “Ik was enorm blij dat ik eindelijk nog eens mocht spelen. Het was lang geleden dat ik nog eens mijn kans kreeg. Mentaal waren het niet de makkelijkste maanden, maar ik wist dat ik ooit nog eens mijn kans ging krijgen. Ik bleef hard werken op training.”

In de wintertransferperiode verkaste Mbayo ei zo na naar SK Beveren. “Er was inderdaad sprake van een eventuele overgang, maar ik wou in Kortrijk blijven. Het is logisch dat ik meer speelkansen wil, maar ik kan er niks aan veranderen. De coach beslist wie hij aan de aftrap brengt.”

Op het veld van titelfavoriet Antwerp probeerde Mbayo de bakens te verzetten, maar De Laet kende geen moeilijke avond tegen onze landgenoot. “Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik ben best tevreden met mijn prestatie. Ik heb gedaan wat van mij gevraagd werd. Ik hoop tegen Union opnieuw het vertrouwen te krijgen van de coach.”

Uitmuntende Watanabe

Tsuyoshi Watanabe acteerde zondagavond op een erg hoog niveau. De Japanner keerde in de eerste helft tot twee keer toe een schot van Ritchie De Laet van de lijn en hield ook Gyrano Kerk van een gemaakte goal. “Hij speelde een fantastische wedstrijd”, weet Storck. “Hij hield Janssen uit de match en fungeerde meermaals als doelman. (lacht). Antwerp verdiende de zege, maar we hebben hen het vuur aan de schenen gelegd. Ik ben een tevreden coach. Antwerp is een geweldige ploeg die misschien wel eens kampioen kan worden. Ik wens hen het allerbeste toe.”

