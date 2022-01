Dylan Mbayo (KV Kortrijk) scoort twee schitterende doelpunten tegen ex-ploeg AA Gent: “Ik ben trots op mezelf”

Voetbal 1ANa enkele hectische weken heeft KV Kortrijk vrijdagavond 2-2 gelijkgespeeld tegen AA Gent. De Buffalo’s leken lange tijd de drie punten thuis te houden, maar in extremis maakte Dylan Mbayo nog gelijk. Diezelfde Mbayo had na acht minuten spelen ook al de score geopend. Hij begon op zijn eigen helft en gaf de volledige defensie van AA Gent het nakijken. Het waren de eerste twee doelpunten dit seizoen voor de jonge flankaanvaller.

We interviewden de sympathieke Dylan Mbayo woensdag al in aanloop naar de wedstrijd tegen AA Gent. De 20-jarige flankaanvaller keerde namelijk voor het eerst terug naar de Ghelamco Arena. Hij kreeg van Hein Vanhaezebrouck amper tot geen speelminuten en tekende deze zomer een contract voor vijf jaar bij KV Kortrijk. Vrijdagavond haalde hij zijn gram door twee keer te scoren. Het zijn eveneens zijn eerste doelpunten op het hoogste niveau. “Ik zit hier met een dubbel gevoel”, aldus Mbayo op de persconferentie na de wedstrijd. “Ik had deze wedstrijd graag gewonnen, maar ik ben tevreden met mijn twee doelpunten. Al het harde werk wordt eindelijk beloond.”

Toen we woensdag de vraag stelden of Mbayo ging vieren bij een eventueel doelpunt, wist hij het nog niet helemaal zeker. Maar de ex-speler van AA Gent was twee keer door het dolle heen. “Het was een ontlading. (lacht) Ik ben gewoon enorm tevreden dat ik mijn eerste doelpunten in de Jupiler Pro League heb gemaakt. Ik ben trots op mezelf. Revanchegevoelens heb ik niet, maar scoren tegen je ex-ploeg is natuurlijk wel speciaal. Nu moet ik gewoon op dit elan verdergaan.”

Stevige tik

In het begin van de tweede periode ging Gent-verdediger Hanche-Olsen stevig door op de enkel van Mbayo. De man van de wedstrijd leek de partij te moeten staken, maar kon gelukkig verder. “Ik heb er wel nog wat last van. Ik dacht dat mijn wedstrijd over was, maar ik beet op mijn tanden en kwam er terug door. Het is logisch dat mijn enkel nog wat pijn doet, maar we hebben goede kinesisten. Het komt in orde.”

Vader niet in stadion

Dylan Mbayo is de zoon van Marcel Mbayo. Marcel maakte in ons land vooral furore bij Lokeren. “Mijn papa heeft de wedstrijd op televisie gezien. Ik heb hem al aan de telefoon gehad. Als ik thuiskom, zullen we de wedstrijd wel nog eens overlopen. Hij was blij voor mij, maar zag ook werkpunten. Papa is streng, maar dat is voetbal. Het is niet omdat ik nu twee keer scoor dat alles goed was. Het kan altijd beter, maar diep vanbinnen is hij trots op mij.”

