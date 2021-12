Dylan Mbayo (KV Kortrijk) maakt indruk bij zijn eerste basisplaats in de competitie: “Ik heb er hard voor gewerkt”

Voetbal 1AEindelijk nog eens een overwinning in de competitie voor KV Kortrijk. De Kerels wonnen voor het eerst sinds 23 oktober nog eens een match in de Jupiler Pro League. KVK versloeg OH Leuven in extremis met 2-1. Een van de uitblinkers bij de Veekaa was Dylan Mbayo. Met zijn snelheid en schitterende acties was hij een ware gesel voor de defensie van OH Leuven.

De wedstrijd begon dramatisch voor KV Kortrijk. Na amper 42 seconden kreeg Ante Palaversa al rood voor pijnlijk neerkomen op het been van Malinov. Niemand in de perstribune vond het een rode kaart, maar toch besloten scheidsrechter Jasper Vergote en Nicolas Laforge, de VAR van dienst, de Kroaat van het veld te sturen. Kortrijk panikeerde niet en de organisatie stond op punt. Toen ook OHL-spits Kaba - onterecht - rood kreeg, viel er plots veel meer te beleven.

Uiteindelijk won KVK na een knappe goal van Faïz Selemani in de 89ste minuut. Naast Selemani was ook Dylan Mbayo een streling voor het oog. In de beker op Knokke en thuis tegen Oostende stond hij al in de basis, maar gisteren kreeg onze jonge landgenoot van Belhocine zijn eerste basisplaats in de competitie. Het was zijn eerste basisplaats in de Belgische competitie sinds 3 oktober 2019. Toen speelde hij met Lokeren tegen Genk. “Ik ben enorm gelukkig”, vertelt Mbayo. “Ik maak graag acties en probeer zo mijn steentje bij te dragen. De coach geeft me veel vertrouwen. Ik probeer hard te werken op training en uiteindelijk word ik dan beloond, zoals vandaag. Ik heb mijn kans proberen te grijpen en ik denk dat ik daar ook in geslaagd ben.”

Een doelpunt of een assist had de kers op de taart geweest, maar Selemani gleed net naast een voorzet van Mbayo. “Ik ben hier nog lang en ik heb nog tijd om me te ontwikkelen. Ik weet dat ik moet werken aan mijn statistieken, maar dat komt wel. Geef me wat tijd.”

Connectie met Selemani

Mbayo en Selemani zijn twee spelers met een enorme technische bagage. De twee flankaanvallers vinden elkaar blindelings. “Ik kan wel zeggen dat hij een vriend is. We komen heel goed overeen op het veld, maar ook naast het veld trekken we met elkaar op. Ook de communicatie tussen ons is top. Ik wist pas de dag zelf dat ik ging starten. Ik heb er hard voor gewerkt en hoop op dit elan door te gaan. Het is mijn bedoeling om iedere week in de basis te staan. Ik ben er alvast klaar voor.”

Volledig scherm Faiz Selemani en Dylan Mbayo zijn door het dolle heen na de 2-1 van de Comorees. © Photo News

Lees ook: voetbal in 1A