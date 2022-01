Dylan Mbayo (KV Kortrijk) keert voor het eerst terug naar de Ghelamco Arena: “Ik kijk met een dubbel gevoel terug op mijn periode in Gent”

VOLLEYBAL Eliot De Vleeschhau­wer (Young Red Dragons U18) na EK-kwalifica­tie: “Goede ploegsfeer is onze grootste sterkte”

Dat er in België heel wat jeugdig volleybaltalent aanwezig is, bewees het nationale U18-team afgelopen week. De Young Red Dragons wonnen in het Italiaanse Marsicovetere de finale van het kwalificatietoernooi tegen Frankrijk (28-26, 25-16, 23-25 en 25-23). Ze plaatsten zich zo rechtstreeks voor het Europees kampioenschap dat in juli in Georgië plaatsvindt.

11 januari