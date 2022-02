Dylan Mbayo (KV Kortrijk) is er morgenavond niet bij tegen Antwerp: “Ik snap niet waarom ik geel kreeg”

KV Kortrijk was klaar om op 26 december Antwerp te ontvangen in het Guldensporenstadion. De Kerels hadden 9 op 9 gepakt tegen Leuven, Oostende en Seraing. Antwerp moest het volgende slachtoffer worden, maar de Great Old was toen getroffen door een Covid-uitbraak, met besmettingen bij negen spelers en twee stafleden. Volgens Kortrijk bestond er geen reglementaire grond voor een uitstel, maar kalendermanager Nils Van Brantegem had na overleg met Covid-artsen geoordeeld dat het medisch onverantwoord was te spelen. Na veel vijven en zessen werd er een nieuwe datum gevonden.

Normaal gezien was Antwerp-aanvoerder Ritchie de Laet geschorst en konden KVK-spelers Moreno en Mbayo aan de aftrap verschijnen. Nu is dat dus niet het geval. “Dat klopt niet, maar in België kan blijkbaar alles”, vertelt Kortrijk-aanvoerder Kristof D’Haene aan onze redactie. Ook Mbayo is ontgoocheld dat hij morgen in de tribune moet plaatsnemen. “Ik snap niet waarom ik geel kreeg”, aldus de jonge flankaanvaller. “Ik vind het een erg lichte gele kaart. Het is jammer dat Marlos (Moreno, red.) en ik er vanavond niet bij zijn, maar ik heb vertrouwen in de ploeg.”

Moeilijke wedstrijd

In de heenmatch won KV Kortrijk met 0-1 op de Bosuil. Selemani besliste de partij met een heerlijke krul in de verste hoek. “Antwerp is gewoon een goede ploeg”, weet Mbayo. “Ik had er graag bij geweest, maar het is nu zo. Het is een voordeel dat we opnieuw voor publiek kunnen spelen. Onze supporters zijn onze twaalfde man en stuwen ons vooruit. Mede door hen hebben we het Club Brugge zo lastig kunnen maken.”

Volledig scherm Dylan Mbayo. © BELGA

Lees ook: voetbal in 1A