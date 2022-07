Dylan Mbayo en KV Kortrijk hebben nog werk voor de boeg: “We waren te slap in de duels”

Door het vertrek van zomeraanwinst Jimmy Tabidze en de coronabesmetting van Aleksandar Radovanovic had Karim Belhocine met Nayel Mehssatou, Tsuyoshi Watanabe en Kristof D’Haene slechts drie verdedigers ter beschikking. Daardoor speelde Sissoko net als tegen KV Mechelen en Dordrecht in het hart van de defensie, maar het is duidelijk dat de Malinees een middenvelder is. Tegen Virton zag de verdediging opnieuw een aantal keren sterretjes, maar toch bleef de nul op het bord. Kortrijk kon eveens een paar keer dreigen, maar ook de West-Vlamingen konden de netten niet doen trillen. Na een slaapverwekkende vertoning was een brilscore de juiste uitslag.

“Het was een moeilijke wedstrijd”, weet Dylan Mbayo. “Het veld was niet optimaal, maar dat mag geen excuus zijn. We waren te slap in de duels en konden de kansen die we kregen niet verzilveren. Maar we blijven hard werken en stomen ons klaar voor de competitiestart.” Met wedstrijden tegen OH Leuven, Seraing en STVV krijgt Kortrijk in principe drie haalbare kaarten voorgeschoteld. “Wij kijken niet naar de tegenstander”, aldus de 20-jarige Belg. “Zowel tegen Seraing als tegen Club Brugge moet je met een goede ingesteldheid de mat betreden. We willen dit jaar hoog eindigen en dan moet je gewoon elke wedstrijd willen winnen.”