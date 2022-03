Dylan Goulding en KFC Diest focussen nog op de top drie: “We moeten er blijven in geloven”

In derde nationale B putte KFC Diest onlangs weer nieuwe moed uit de 2-1-zege tegen Betekom, waarna het vorige week erop of eronder was op het veld van RC Mechelen. Daar ging het Warandeteam met 2-1 onderuit, waardoor er zaterdagavond thuis tegen FC Berlaar-Heikant waarschijnlijk niets meer op het spel staat. Of toch?

“Op papier is alles nog mogelijk”, meent Dylan Goulding. “Naar de titel hoeven we niet meer te kijken, dat beseft iedereen wel. Maar de focus ligt nu op de top drie, die eventueel nog uitzicht zou kunnen geven op de nacompetitie. Dat wordt zeker niet vanzelfsprekend, want in deze reeks hangt alles ongelofelijk dicht bij elkaar. Wij staan nu vierde met veertig punten, maar de nummer tien telt maar zes punten minder. Het zal moeilijk worden, maar we moeten er blijven in geloven. Alleen al voor de technische staf, die er ons op de moeilijke momenten telkens weer bovenop krijgt, moeten we er tot op het einde nog het beste van zien te maken.”

“Na de winst tegen Betekom trokken we met een goed gevoel naar RC Mechelen”, blikt Goulding nog even terug. “Dat gevoel werd nog versterkt na die vroege voorsprong, maar de thuisploeg kwam al snel weer gelijk na een persoonlijke fout van ons. Waarna de kopjes bij ons een beetje naar beneden gegaan zijn, vrees ik.”

Geen vast elftal

“Het is lastig dat we de voorbije maanden nooit met een vast elftal hebben kunnen spelen”, stelt Goulding vast. “We moeten ons telkens aanpassen en dat komt de automatismen en de looplijnen niet altijd ten goede. Na die zeven overwinningen op rij in het begin van het seizoen hebben we nadien ook andere tegenstanders gezien. Ploegen die ons analyseren, steeds verder inzakken en ons pakken op onze zwakke plekken. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal.”

Berlaar-Heikant lijkt veroordeeld te zijn, maar zal zaterdag aan de Warande ook weer geen open kaart gaan komen spelen. “Die 0-0 uit de heenronde zit toch nog wel in ons achterhoofd”, klinkt het. “Daar hebben we ruim een uur lang op hun helft gevoetbald, maar hebben we de kansen niet afgemaakt. Dat zal nu dus beter moeten. De bal zal snel moeten rondgaan, zodat Berlaar-Heikant niet in zijn spel geraakt.”

Vechtvoetbal

Dylan Goulding (21) doorliep de jeugdreeksen bij Roda JC, maar kwam uiteindelijk via het Limburgse Bocholt VV dit seizoen bij KFC Diest terecht. “Het was toch wel even aanpassen”, moet de jonge Nederlander toegeven. “Het Belgisch voetbal is totaal niet te vergelijken met het het Nederlandse. Hier is het meer vechtvoetbal. Het was ook even wennen aan mijn nieuwe positie op de flank, want daar had ik nog nooit gespeeld. Mijn scorend vermogen had nog beter gekund, maar al bij al ben ik tevreden over mijn seizoen. Ik ben blij dat ik hier als jonge speler de nodige speelgelegenheid krijg, waardoor ik stappen vooruit kan zetten.”