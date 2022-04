Dylan Derdaele verdedigt titel in Porsche Carrera Cup in sterkste editie ooit

De start van de Porsche Carrera Cup Benelux 2022 nadert nu met rasse schreden en na afloop van de testdag in de Belgische Ardennen weten we ook wie de voornaamste kanshebbers op de titel in 2022 worden, meteen ook het seizoen van de tiende editie van de Porsche Carrera Cup Benelux. Eén naam zal op geen enkel lijstje ontbreken en dat is die van de tweevoudige kampioen Dylan Derdaele, die vorig jaar in Hockenheim zijn tweede titel veroverde. De snelle man uit het noorden van België blijft uiteraard trouw aan Belgium Racing, het team onder leiding van Marc Goossens.

Ghislain Cordeel, Sam Dejonghe, Xavier Maassen, Maxime Soulet, Lucas van Eijndhoven… het zijn maar enkele van de namen uit de Pro-categorie van de Porsche Carrera Cup Benelux 2022 die de afgelopen weken bekend zijn gemaakt. Ondertussen is daar ook Dylan Derdaele bijgekomen en de Limburger voorstellen is bijna onnodig. Derdaele reed zijn eerste wedstrijd in 2013, het jaar van de lancering van de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, won zijn eerste wedstrijd in 2014 en in 2016 behaalde Derdaele zijn eerste van twee titels. Vijf jaar later deed hij dat kunststukje dus nog eens over, in een beklijvend finaleweekend op het circuit van Hockenheim, waarin zijn ervaring gecombineerd met zijn snelheid de doorslag gaven.

“Misschien kunnen we starten met een pluim voor de organisatie van de Porsche Carrera Cup Benelux 2022, want er zijn inderdaad enkele mooie, nieuwe namen bijgekomen. Maxime Soulet en ik zijn nog teamgenoten geweest in 2012 bij ProSpeed Competition, dus dat is voor mij wel een leuk gegeven. De uitstraling van de merkencup groeit nog steeds aan en met dit stevig veld mogen de fans zich absoluut aan mooie autosport verwachten”, opent de regerende kampioen het gesprek tijdens de testdag.

“Titel moet je verdienen”

Opvallend, Dylan Derdaele wil absoluut sterk presteren, maar heeft geen last van titelstress. “Neen, dat mag verwonderlijk zijn, maar ik vertrek niet met titeldruk en die derde titel is geen must. Zo’n titel verdien je na een sterk seizoen en die kruist je pad als je alles goed doet. Kijk naar vorig seizoen, na een moeilijk tweede weekend in Oostenrijk, vielen de elementen één voor één waar ze moesten en na een sterk seizoen was de titel een feit. Je kan zo’n prestatie niet ‘eisen’, bij wijze van spreken. Bovendien beleef ik ook plezier aan de competitie as such, het is gewoon iets wat ik erg graag doe en daarom sta ik relatief relax aan de start van het seizoen.”

Voor Belgium Racing en Dylan Derdaele start het seizoen op 5, 6 en 7 mei in Spa-Francorchamps.