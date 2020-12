Dylan Derdaele en Marc Goossens tevreden na NASCAR-seizoensfinale in Valencia

“Hoewel ik nipt een algemeen podium misliep, ben ik tevreden na een heel hectische week”, vertelt Gelenaar Marc Goossens. “Voor het eerst dit seizoen konden we in onze Derdaele+ Ford Mustang #98 beschikken over het volledige vermogen, maar we vonden helaas niet meteen de juiste afstelling.”

“Verre van ideaal met vier races op enkele dagen tijd, maar ik heb getracht het hoofd koel te houden en kon profiteren van pech bij anderen om op te rukken. In de slotrace stond de set-up op punt, maar kreeg ik spijtig genoeg af te rekenen met een remprobleem, waardoor ik uiteindelijk de handdoek moest werpen”, aldus nog Goossens. “In de eindstand ben ik vijfde, op vier puntjes van de tweede plaats. Gezien de pech dit seizoen ben ik daarmee echter wel tevreden.”

Veel progressie gemaakt

Ook voor Dylan Derdaele valt het doek over een atypisch jaar. “Mijn eerste volledige seizoen NASCAR met een voor mij onbekend team, het was wennen”, lacht de man uit Lommel. “Ik heb bijzonder veel bijgeleerd en besef dat ik veel progressie gemaakt heb, zowel op sportief als op menselijk vlak. Daarvoor wil ik ons team CAAL Racing en onze sponsors bedanken, want 2020 was zowel zakelijk als sportief allerminst een eenvoudig jaar.”

“Vier races betwisten op enkele dagen tijd is evenmin gemakkelijk, maar eigenlijk vormden de weersomstandigheden dit weekend de grootste uitdaging”, gaat Derdaele voort. “De temperatuurverschillen tussen de ochtend en de namiddag waren enorm en dat maakte het zoeken naar een goede afstelling er niet eenvoudiger op. Ik heb echter enkele leuke duels uitgevochten en met een jaar ervaring op zak, ben ik zeker dat ik volgend seizoen goed uit de verf kan komen.”

“Of we in 2021 opnieuw zullen deelnemen aan het EK NASCAR, zal van verschillende factoren afhangen. In de eerste plaats is er de vraag of de kalenders uit onze verschillende sportieve programma’s verenigbaar zijn, maar als dat het geval is, dan zouden zowel Marc als ikzelf graag een vervolg breien aan ons seizoen 2020 in de NASCAR Whelen Euro Series”, besluit Derdaele.