Dylan Derdaele en Marc Goossens sluiten seizoen met ambitie af

Voor Marc Goossens is de piste in Valencia gekend terrein, toch is er één belangrijk verschil ten opzichte van andere seizoenen, zo vertelt de Kempenaar. “Valencia fungeert normaal als seizoensopener, maar vanwege een gewijzigde planning om de gekende redenen, kroont het Spaanse circuit nu de kampioenen. Dat impliceert dat je als rijder de wedstrijden toch net dat tikkeltje anders benadert. Ondanks de pech die we dit seizoen kenden, sta ik in de tussenstand nog steeds op een zesde plaats, op slechts 37 punten van de leiding. Als je dan beseft dat er deze week nog evenveel punten te verdelen zijn als in het hele seizoen tot dusver, dan weet je dat alles nog mogelijk is en dat je de races dus verstandig moet aanpakken. Elk punt kan cruciaal zijn, temeer omdat er dit seizoen geen schrapresultaat is. Ik hoop dus dat mijn ervaring ons zal helpen in de jacht op een podiumplaats. We hebben dit jaar zeer consequent kunnen scoren en dat is de sleutel tot een goed resultaat in het eindklassement van dit Europese kampioenschap NASCAR.”