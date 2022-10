Dylan De Belder (SK Deinze) staat nog droog: “Ik ben niet bang, want vroeger heb ik nog in deze situatie gezeten”

Vijf punten uit zeven wedstrijden, amper zes doelpunten gemaakt. De cijfers van de oranjehemden ogen alles behalve rooskleurig. De malaise mag niet veel langer meer duren. “We zitten momenteel in de slechtst mogelijke positie, zo’n situaties heb ik in het verleden nog al eens meegemaakt”, vertelde Dylan De Belder vrijdagmiddag. “Bang ben ik zeker niet. Wat bij ons momenteel ontbreekt zijn automatismen. Normaal met veel nieuwe spelers en een volledig nieuwe staf. Voor nieuwe automatismen zijn maanden nodig. Zowel bij grote clubs als bij SK Deinze. Nu moeten we van die laatste plaats proberen weggeraken. Kunnen we twee of drie keer op rij winnen dan zal de ambitie al helemaal anders klinken. Maar aan de eerste en tweede plaats moeten we nu absoluut niet denken. Dat zou onnodig veel druk creëren.”

Andere trainersvisie

Druk om zo snel mogelijk een veiliger plaats in de tussenstand te bereiken, moet er wel zijn. Het wordt vooral tijd dat de aanvallers efficiënter worden. Bafodé Dansoko zit aan één goal, Jellert Van Landschoot aan twee, Dylan De Belder staat nog droog. Zijn twee treffers in de bekermatch op Bocholt niet te na gesproken. Uit bij Beerschot was de eerste veertig minuten duidelijk dat interim-hoofdtrainer Antonio Calderón een totaal andere visie op voetbal heeft dan voorganger Takahisa Shiraishi.

Geen excuses zoeken

“Veel speelser, minder focus op het defensieve”, aldus De Belder. “We zagen op Beerschot al iets anders dan de weken voordien. Op tactisch vlak pakten we het op een volledig andere manier aan. Toen met amper twee trainingen onder leiding van Calderón. Nu hebben we een volledige week op zijn manier kunnen werken. Hopelijk zien we progressie. Dat ik tot nog toe in de competitie niet scoorde, zit in het hoofd. Als aanvaller denk je daar veel over na. Excuses ga ik niet zoeken, maar door een letsel heb ik ook niet zo heel veel gespeeld.”

