Dylan De Belder met Deinze thuis tegen Seraing: “Na de winst bij Lierse mogen we naar boven kijken”

De Belder was de voorbije jaren sterkhouder bij Cercle Brugge. Vorig seizoen droeg hij bij groen-zwart de aanvoerdersband en tekende hij enkele goals aan die Cercle in eerste klasse hielden. Een reeks lager heeft hij die status nog niet. De Belder zit na veertien matchen aan 238 minuten, één basisplaats (thuis tegen Lommel) en één goal. “Ik heb de voorbereiding op het nieuwe seizoen gemist”, verklaart De Belder waarom hij geen vaste waarde is. “De competitie was al bezig toen ik voor Deinze tekende. Daarna kende ik pech. Eerst door een letsel, nadien door een coronabesmetting. Er is ook weinig reden om veel te wijzigen want Lennart Mertens scoort in bijna elke wedstrijd.”

Veel vertrouwen getankt

Met andere woorden: Dylan De Belder moet geduld oefenen. Uit bij Lierse Kempenzonen dropte Gevaert hem twintig minuten voor tijd, met 3-2 op het scorebord, in de ploeg. Na die invalbeurt duurde het geruime tijd voor hij aan de bal kwam, maar stelde Mertens gelijk. Ronald Vargas zonderde hem af voor het thuisdoel. Hij haalde de trekker over en bezorgde Lierse Kempenzonen een zware kater. “Voor ons een belangrijke overwinning want nu mogen naar boven kijken”, gaat De Belder verder. “We kunnen met vertrouwen naar de partij tegen Seraing. Enkele weken geleden waren we tegen hen bijzonder efficiënt.”

Pagina’s omslaan: dat is voetbal

Als de oranjehemden dit herhalen trekken ze met 25 punten de winterstop in en benen ze Seraing bij. Vermoedelijk zal De Belder zondagavond opnieuw als invaller starten. Hij heeft werk om zijn statistieken bij te spijkeren. Nochtans stond hij begin dit jaar dicht bij een verlengd verblijf bij Cercle. “Toen de competitie door de coronapandemie stopgezet werd kregen veel clubs het lastig”, verduidelijkt De Belder. “Ik kwam niet meer tot een akkoord met Cercle. Na drie mooie jaren een pagina die ik omsloeg. Dat is voetbal. Nadien onderhandelde ik met Beerschot, maar op financieel vlak kwamen we er niet uit. Deinze was fel geïnteresseerd zodat ik tekende voor één seizoen met optie op een tweede.”