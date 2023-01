Dwight Waeytens (Lochristi) na 9-0-zege tegen Maria Aalter: “In de flow van de voorbije weken”

In derde provinciale A verzorgde SK Lochristi het spektakel met een doelpuntenfestijn. Het won op eigen veld met 9-0 van Daring Maria-Aalter. “Dat hadden we niet echt verwacht", aldus coach Dwight Waeytens. “In de heenronde stonden ze niet op volle sterkte en wonnen we nipt met 1-2. Zondag waren hun betere spelers er wel bij, dus waren wij op onze hoede.”

“We namen de match van bij de aftrap in handen en werkten meteen onze eerste drie kansen af. Zo stond het na een kwartier al 3-0. Er was veel honger om door te gaan en ook de nul op het bord te houden. We hebben een goeie collectieve prestatie neergezet en trokken de flow van de voorbije weken gewoon door.”

Volledig nieuwe ploeg

Die goede lijn lijkt een understatement. Na moeilijke maanden oktober en november begon Lochristi begin december aan een opmars. Sindsdien pakte het 16 op 18, scoorde het liefst 38 keer en kreeg het slechts twee goals binnen. “We begonnen aan het seizoen met een volledig nieuwe ploeg en jongens die een verleden hebben bij Lochristi.”

“In de voorbereiding werd snel duidelijk dat iedereen kon voetballen, maar dat we ook moesten bouwen. Dat heeft ons wat tijd gekost. In de periode waarin we wat minder ging, speelden we ook goeie wedstrijden. Het ontbrak ons enkel aan efficiëntie en we voelden dat het op elk moment kon losbarsten. Nu loopt het allemaal los. Alleen jammer dat we vorige week 0-0 speelden tegen Wachtebeke.”

Eindronde

Dankzij de overtuigende reeks van zes matchen zonder nederlaag is Lochristi in de stand opgeklommen naar de vierde plaats. “We hopen stiekem van deelname aan de eindronde. Op lange termijn wil de club terug naar tweede provinciale. Het zou fantastisch zijn als we daar in het eerste seizoen al in zouden slagen.”

“De top drie is al gaan vliegen en dan zijn er normaal ook al twee tickets voor de eindronde weg. Dan komen er nog een paar ploegen in aanmerking voor de resterende twee. In die optiek spelen we zondag op Heusden een belangrijke wedstrijd. Thuis verloren we met 0-1. Zij kregen van ons een doelpunt cadeau en van ons werden twee goals afgekeurd. We hebben met Heusden dus nog een rekening openstaan.”

Transfers

Met Halewijn Schoonjans en Francis De Munnynck haalde Lochristi bij eersteprovincialer Sint-Denijs al twee versterkingen binnen. Met een verleden bij SKLO passen beiden in het nieuwe project.