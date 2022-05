Duur bevochten zege in topper tegen Club Luik levert FCV Dender leidersplaats op

Hoewel de Dender-aanhang de ploeg uit volle borst naar voor stuwde, nam de thuisploeg een aarzelende start. Het Luikse middenveld dicteerde aanvankelijk de wet. Reuten was de gevaarlijkste Luikenaar, met een afgeweken schot en een afstandsschot dat naast ging. Halfweg de eerste helft kwam Dender meer in de wedstrijd. Hens stak de neus aan het venster met een gevaarlijk schot, dat via een Luikse verdediger in hoekschop werd verwerkt. Handspel van D’Ostilio op een voorzet van Valcke werd door scheidsrechter Van De Velde niet bestraft met een strafschop. Op slag van rust hield doelman Gies Dender overeind met een puike redding op een doelpoging van Lallemand.

Dender-coach Regi Van Acker zag ook dat zijn ploeg het aanvankelijk moeilijk had. “We geraakten niet onder de druk uit van Club Luik”, zei de Waaslander. “De Waalse club is atletisch bijzonder sterk en heeft veel ervaring in haar rangen. Wij maakten bovendien de fout bij balbezit te veel de lange bal te hanteren. Aan de rust heb ik er de nadruk op gelegd dat we meer voor de korte combinatie moesten opteren. Mijn spelers pikten de richtlijnen goed op. Met onze snelle spitsen hebben we in de tweede helft goed de ruimte benut.”

Ook na de rust legde Luik de beste combinaties op de grasmat, maar reëel doelgevaar leverde dat voor de Marijntjes niet op. Dender-coach Van Acker greep in en schakelde over van een 4-3-3-systeem naar een 4-4-2-veldbezetting met Rowell en Stef De Backer in de ploeg voor Casagolda en De Bodt. De ingreep van de Dender-coach miste zijn effect niet. Een kwartier voor tijd ontplofte het André Van Roystadion toen M’Barki een voorzet van Van Oudenhove succesvol overnam. Luik reageerde met een puike kopbal van Bruggeman, maar doelman Gies pakte uit met een schitterende save. In de blessuretijd ging Ngongo op snelheid door en Valcke trapte op de voorzet van de youngster nummer twee tegen de netten. “We boekten een verdiende zege”, zei doelman Gies. “De tactische wissels van coach Van Acker maakten het verschil. Deze driepunter is belangrijk, maar nog niet beslissend. De strijd ligt nog open.”

Gies had met een cruciale redding bij een 1-0-tussenstand een groot aandeel in de zege. “Hiervoor sta ik nu eenmaal tussen de palen”, ging de doelman verder. “Het doet deugd dat ik mijn ploeg aan een driepunter kon helpen.”

Doelpuntenmaker M’Barki had veel lof voor assistgever Van Oudenhove. “We verstaan elkaar perfect”, zei de spits. “Eén blik is vaak voldoende. Ik wist dat hij me had opgemerkt en verwachtte de bal aan de tweede paal. Ik kon de bezoekende doelman Debaty tegenvoets nemen. Alle druk ligt nu in het kamp van Club Luik, dat de voorbije dagen voor veel commotie zorgde”, besluit M’Barki. “De Walen kunnen zich geen puntenverlies meer permitteren.”

Dender: Gies, Smet, Ragolle (90' Mfumu), Borry, Van Oudenhove, Houdret, De Bodt (60' Stef De Backer), Hens, Valcke, Casagolda (60' Rowell), M’Barki (85' Ngongo).

Luik: Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio (79' Prudhomme), Reuten, Rôdes, Bruggeman, Mouhli, Lallemand (58' Mouchamps), Perbet.

Doelpunten: 74' M’Barki (1-0), 91' Valcke (2-0).

Geel: Houdret, Smet, Mouhli, Rowell.