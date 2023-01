Dusan Djordjevic werkt hard aan zijn terugkeer bij Filou Oostende: “We zullen geen risico's nemen”

Dusan Djordjevic blaast eind maart veertig kaarsjes uit en werkt momenteel zijn twaalfde seizoen af bij Basketbalclub Oostende. De ‘Generaal’ kwam dit seizoen tot dusver echter slechts driemaal in actie in een officiële wedstrijd. Naast de gewonnen BNXT-Supercup tegen Den Bosch was er ook de match bij Mechelen in de eigen competitie (91-97) en thuis tegen Galatasaray in de Champions League (78-92). Voorts vinden we de kapitein steevast terug op zijn trappen achter de spelersbank in de COREtec Dôme, waar hij zijn ploeggenoten niet enkel aanmoedigt, maar vooral ook het nodige advies geeft.

Champions League

Het Europese verhaal van Oostende eindigde afgelopen dinsdag in de Turkse hoofdstad Istanbul, meteen ook het einde voor de ‘basketprofessor’, zoals coach Gjergja Djordjevic noemt, met de op één na meeste assists in deze Europese competitie. Dat nevenklassement wordt sinds kort immers aangevoerd door de Braziliaan Marcelinho Huertas van Tenerife.

“Ik had er eigenlijk zelf nog niet bij stilgestaan, maar nu jij het zegt, betekent dat voor mij inderdaad meteen ook het einde van mijn carrière in Europa”, aldus Djordjevic in een openhartig gesprek. “Persoonlijk blik ik terug op een mooie periode in de Champions League met als hoogtepunten de editie van vorig jaar en enkele knappe zeges tegen Spaanse clubs. Ik heb al langer een bepaalde connectie met de FIBA nadat ik in 2011 de FIBA Eurochallenge won met Krka Novo Mesto. Voorts zal ik nooit het kwalificatietoernooi voor de Euroleague in Litouwen vergeten, waar we in 2013 de finale verloren van Rytas Vilnius. Ik heb het derde duel in Bahcesehir thuis gevolgd vanuit de zetel. Een mooie match voor de neutrale supporter, maar jammer genoeg niet met het gewenste resultaat voor ons. Enerzijds was de teleurstelling groot bij de jongens, want ze waren er heel dichtbij. Jammer genoeg stonden ze tegenover een erg sterk team met heel veel ervaring, hetgeen wij misschien net iets te weinig hebben. Anderzijds heb ik hen ook gezegd dat ze uit een mooie campagne het positieve moeten halen en kracht moeten putten met het oog op de rest van het seizoen. De uitschakeling biedt de jongens namelijk meer tijd om te recupereren en zich voor te bereiden op hetgeen nog komen zal”, vertelt ‘Duki’.

Halve finale beker

De kustploeg staat dit weekend voor een dubbele confrontatie met Charleroi. Vrijdag aan zee en zondag in de Spiroudôme wordt gestreden om een ticket voor de bekerfinale. Oostende verloor dit seizoen al tweemaal van het team van coach Sam Rotsaert. “De competitie is volgens mij iets meer in evenwicht dan de voorbije jaren. Charleroi heeft veel progressie geboekt en Luik is zeker niet langer het zwakke broertje. Wij hebben bovendien iets minder ervaring binnen de rangen. We staan nu voor een grote uitdaging in de halve finale van de beker tegen een sterk Charleroi. Die matchen komen misschien niet op het ideale moment, waardoor het zeker niet evident zal zijn. Aan motivatie zal er geen gebrek zijn, maar het fysieke aspect heb je zelf niet helemaal in de hand. Ik hoop dat ze toch de kracht zullen vinden om dit tot een goed einde te brengen”, aldus Djordjevic, die nog geen zicht heeft op zijn heroptreden. “De ultrasounds wijzen uit dat de blessure genezen is. Nadat ik vorig seizoen last had van een scheurtje in de linkervoet, zat er nu een serieuze ontsteking aan de rechtervoetzool. Ik heb dit ook wel eens gehad in mijn jeugd, maar dat was toen na enkele dagen voorbij. Op mijn leeftijd heeft dit blijkbaar toch wel iets meer tijd nodig. We doen niks overhaast en zullen zeker geen risico’s nemen om de kans op herval tot een minimum te beperken. Ik heb eerlijk gezegd zelf geen idee wanneer ik terug inzetbaar zal zijn, maar het zou niet verstandig zijn om dit nog voor de interlandbreak te doen.”

Einde carrière

Hoe dan ook komt er dit seizoen een einde aan een tijdperk, als Djordjevic voor het laatst zijn schoenen zal aanbinden. De Serviër met de Belgische nationaliteit kan straks een twaalfde titel en/of een achtste beker aan zijn impressionant palmares toevoegen. “Ik prijs mezelf erg gelukkig en gezegend. Het is mijns inzien vrij uniek dat een individu in eender welke sport elf keer op rij kampioen wordt. Bovendien is iedereen hier altijd geweldig geweest voor mij en daarvoor ben ik de organisatie eeuwig dankbaar. Oostende is en zal altijd mijn tweede thuis blijven, wat er in de toekomst ook gebeurt. Na mijn carrière ben ik weliswaar toe aan een lange vakantie en keer ik terug naar mijn familie en vrienden in mijn thuisland. Ergens heb ik er al vrede mee genomen dat het einde nabij is, toch zal het waarschijnlijk pas echt doordringen als ik op een dag wakker word en niet aan basketbal moet denken. Ik zal het in eerste instantie blijven volgen als fan, wat mijn eerste doel is. Ik sluit een andere functie binnen de sport op termijn niet uit. Head coach worden is echter niet aan mij besteed (denk ik). Misschien kan ik mijn ervaring wel delen met de jeugd of zo. Geen idee, we zien wel en zeg nooit nooit”, klinkt het tot besluit.