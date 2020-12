Dusan Djordjevic (Filou Oostende) relativeert nederlaag tegen Bergen: “Dit is geen ramp”

Coach Dario Gjergja kon voor het derde competitieduel, tevens de eerste match van de tweede seizoensfase, geen beroep doen op de geblesseerden Pierre-Antoine Gillet (enkel) en Servaas Buysschaert (hiel). Haris Bratanovic is tot dusver de enige Oostendenaar die positief testte op COVID-19 en zit momenteel in quarantaine. Zowel Oostende als Bergen wonnen hun twee competitiewedstrijden en voeren het klassement aan in hun respectievelijke poule. De landskampioen begon sterk onder impuls van Mario Nakic (18-8) en leek bij aanvang van het tweede luik af te stevenen op een makkelijke overwinning bij een maximale voorsprong van veertien punten (29-15). De Oostendse bank stelde echter teleur en Bergen rook bloed (31-27). Schwartz kreeg zijn team nog even terug op de rails richting rust, maar in het derde quarter verdween de negenpuntenkloof (45-36) als sneeuw voor de zon, toen de Walen een 0-13 lieten optekenen.

Verdiende zege voor Bergen

Tekenend waren de zeven missers vanop afstand van Sylla, die finaal een beschamende 2 op 14 liet noteren. De Amerikaanse center Thomas Welsh werd onder de korf eveneens overklast door zijn tegenstander en zou slechts twee puntjes scoren. De bezoekers, met Smith in een hoofdrol, lieten het niet aan hun hart komen en keerden huiswaarts met een oververdiende zege (72-75). Na de wedstrijd gaf coach Gjergja zijn ongezouten mening op de persconferentie. Kapitein Dusan Djordjevic (37) relativeerde de eerste nederlaag van het seizoen. “We moesten drie spelers missen en dan weet je dat het moeilijk kan worden”, aldus de ‘generaal’. “Uiteraard hadden we liever gewonnen, maar we hadden het absoluut niet verdiend na de sterke tweede helft van Bergen. Het is pas onze derde wedstrijd en moeten hier dus niet al te zwaar aan te tillen. Je kunt van die jonge gasten ook niet verwachten dat ze in zo’n moeilijke wedstrijden al meteen een pasklaar antwoord hebben. Ze deden hun uiterste best en we moeten hieruit onze lessen trekken met het oog op de volgende wedstrijd. In tijden van corona kunnen we niet spreken van een ramp als het over één verloren wedstrijd gaat”, besluit Djordjevic. De 19-jarige Nederlandse center Jesse Waleson maakte zijn debuut en scoorde in de 7:26 die hij op het parket stond zes punten aan 100%.