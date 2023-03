Dusan Djordjevic blikt vooruit op zijn tiende en laatste bekerfinale met Filou Oostende: “Hoofdstuk in schoonheid afsluiten”

Oostende tegen Antwerpen, het oogt bijzonder mooi op de affiche van komende zondag. De geschiedenis leert ons dat beide clubs elkaar al vier keer in de ogen keken in een bekerfinale en de balans is momenteel in evenwicht met twee zeges elk. Voor de historici onder ons, in 1961 won Antwerpse BC met 72-61 van het toenmalige VG Oostende, waarvan het stamnummer later zou overgenomen worden door Sunair BCO. We moeten dan al meteen ‘fast-forwarden’ naar het jaar 2000 en de winst van Racing Basket Antwerpen (82-65) tegen Orange Oostende. In 2014 kaapte Telenet Oostende de hoofdprijs weg in Paleis 12 en twee jaar later idem dito in Vorst Nationaal, het strijdtoneel waar Antwerp de beker in 2019 pakte met een 76-70-overwinning. De twee tenoren van het eerste luik in de nationale competitie, die een maand geleden op amper enkele dagen tijd tweemaal tegenover elkaar stonden. De kustploeg boekte twee zeges (91-88 en 64-80 red.) en heeft bijgevolg misschien wel het morele voordeel ten opzichte van de Giants. Bovendien heeft coach Gjergja met de komst van Nikola Jovanovic en een fitte kapitein Dusan Djordjevic nog twee extra troeven in huis. Het Servisch duo blikt vooruit op het duel der titanen.

Tiende finale

Djordjevic is zondag niet aan zijn proefstuk toe. De Servische spelverdeler, die eind deze maand veertig kaarsjes uitblaast, won de Belgische beker al zeven keer(!) en werd driemaal uitgeroepen tot MVP. Na maanden blessureleed heeft de ‘generaal’ keihard gewerkt om zich klaar te stomen voor zijn tiende en laatste bekerfinale. “Blij om er terug bij te zijn”, vertelt Djordjevic. “Ik ben de fans erg dankbaar voor hun steun, maar had eigenlijk niks anders verwacht van hen. Het is altijd al zo geweest en dat gevoel is fantastisch. Afgelopen weekend was voor mij persoonlijk een belangrijke test tegen Leeuwarden, want je kunt de trainingen niet vergelijken met een echte wedstrijd. Ik ben nu een viertal weken bezig met de groep en ik voel me goed. Uiteraard denk je nog aan die blessure en zit de angst er wel een beetje in, maar ik had eerder verwacht om ergens anders last te hebben, wat tot dusver nog niet het geval en hopelijk blijft dat ook zo (*klopt op de tafel). Voor de groep was het alvast een geslaagde algemene repetitie en ik hoop dat we zondag de klus zullen klaren. Voor de jonge gasten zou het top zijn en voor mij natuurlijk ook een mooi einde van een hoofdstuk.”

Nikola Jovanovic

Met nieuwkomer Nikola Jovanovic heeft Djordjevic een landgenoot binnen de rangen. “De club heeft een hele goeie speler gehaald. Iemand die het verschil kan en zal maken, die ons ook veel zal helpen. Op alle vlakken een topper, wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is gezien onze posities op het veld”, aldus Djordjevic.

De 29-jarige center (2m11) gaf afgelopen weekend meteen zijn visitekaartje af in de COREtec Dôme met een glansprestatie tegen het Nederlandse Aris Leeuwarden. Hij kan zondag, amper twee weken na zijn overstap van het Russische Nizhny Novgorod, al een eerste prijs pakken met Oostende. “Na een lange trip vanuit Rusland via Istanbul werd ik hier bijzonder warm onthaald door de club en de spelers”, aldus Jovanovic. Ik werd hier meteen opgenomen in de groep en voel me erg comfortabel. Oostende was mij niet onbekend, want de club heeft een uitstekende reputatie in Europa. Ik heb bij Red Star overigens nog gespeeld met Marko Jagodić-Kuridža en Marko Keselj, die ook hier een mooie tijd hebben gehad. Veselin Petrovic is bij deze club uitgegroeid tot een ware legende en met Dusan (Djordjevic red.) had ik mij geen betere mentor en gids kunnen voorstellen. Ik keek ernaar uit om hem te ontmoeten. Bovendien spreekt ook de coach dezelfde taal en dat zorgt er natuurlijk voor dat ik nooit getwijfeld heb om de stap te zetten. Ik heb al veel gezien van deze wereld, maar ben voor het eerst in België en ik ben danig onder de indruk. Ik ben hier om het team te helpen en om de vooropgestelde doelen te bereiken. We willen zondagmiddag de beker mee huiswaarts nemen”, besluit Jovanovic.

West-Vlaamse steun

Op de sociale media krijgt Filou Oostende bovendien ook de steun van tal van bekende West-Vlaamse sporters. Zo zagen we onder meer Yves Lampaert, Charles De Ketelaere, Leander Dendoncker, Arthur De Sloover, Tessa Wullaert, Julie Vanloo en ‘last but not least’ Sam Van Rossom de revue passeren met een videoboodschap.