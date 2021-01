Dusan Djordjevic aast met Filou Oostende op een zevende bekertriomf: “Toch blijft de titel prioritair”

Filou Oostende won het afgelopen decennium maar liefst zesmaal de beker van België en was twee keer verliezend finalist. In 2019 zag de landskampioen hoe de Antwerp Giants met de cup aan de haal gingen. Vorig seizoen botste het team van coach Dario Gjergja in de kwartfinale op Spirou Charleroi en zouden de Sinjoren finaal opnieuw zegevieren. De honger bij Oostende is bijzonder groot om de beker dit jaar terug naar de kust te halen, maar dan moet eerst afgerekend worden met de titelverdediger.

Concentratie behouden

Vrijdagavond staat duel nummer drie van de januarimaand tegen Antwerp Giants op de kalender. Oostende won de voorbije twee confrontaties met overtuiging (74-78 en 79-64) en kan met een volle tank aan vertrouwen toeleven naar de heenmatch van de kwartfinale in de eigen Versluys Dôme. “Dit wordt een compleet andere match”, verzekert kapitein Dusan Djordjevic, die aast op een zevende bekertriomf in zijn tiende seizoen bij Oostende en tegen de Giants met zijn zevenendertig lentes opnieuw liet zien nog steeds een sleutelrol te hebben in het geheel van Gjergja. “Na die twee matchen zal Antwerpen er ongetwijfeld op gebrand zijn om nog harder voor de dag te komen en ons het vuur aan de schenen te leggen. Qua voorbereiding moesten we op zich niet al te veel meer bijsturen, maar er zijn altijd nog wat werkpuntjes. Het wordt vooral belangrijk om net als vorige week de concentratie veertig minuten te behouden. We speelden toen vooral een sterke tweede helft en lieten hen niet meer in de match komen.”

Titel is belangrijker

”De cup is altijd iets speciaal en ik zou na twee jaar zonder heel graag een zevende aan mijn palmares toevoegen. Toch blijft de titel uiteraard prioritair. In een bekercompetitie kan een slechte dag fataal zijn. Kampioen word je enkel door een gans seizoen top te zijn. We spelen nu eerst thuis en dat is mijns inzien zeker geen nadeel. Het komt er vooral op aan om nu meteen een goed resultaat neer te zetten in functie van de terugmatch zondag in Antwerpen. Bovendien spelen we in een lege zaal, waardoor het verschil minimaal is. We missen de fans natuurlijk, maar intussen zijn we het al gewoon om op die manier onze wedstrijden af te werken. Gelukkig kunnen de supporters alles nog volgen op de televisie of via het internet”, besluit de ‘Generaal’.