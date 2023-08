Duitse combinatie Pflücke-Lauberbach levert KV Mechelen drie punten op in ‘t Kuipje: “Een perfect begin voor me”

wielrennen elite zc Maarten Verheyen na zilver op BK: “Tweede is nooit plezant, maar het is beter dan derde eindigen”

Geen tweede titel in 24 maanden voor Maarten Verheyen. Nadat hij in 2021 in Bertem Belgisch beloftenkampioen werd deed hij in Putte een overtuigende gooi naar de titel bij de elite zonder contract. De streep lag een paar metertjes te ver. Jari Verstraeten snoepte hem de driekleur af.