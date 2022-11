Duel Duffel - Blaasveld gestaakt na gebruik van bengaals vuur: “Hopelijk verspreidt het probleem zich niet op dit niveau”

Zaterdagavond werd de wedstrijd in vierde provinciale A tussen Sporting Club Duffel B en FC Blaasveld na ongeveer een uur gestaakt. Reden was het gebruik van pyrotechnisch materiaal achter de omheining waarna de scheidsrechter, die eerder al een hoop verwensingen naar het hoofd geslingerd kreeg en de match voor tien minuten wilde stilleggen, definitief affloot. Of het supporters van thuisploeg Duffel waren dan wel van Blaasveld blijft voorlopig onduidelijk. Er werd klacht ingediend tegen onbekenden.

“In de eerste helft was het spel van de bezoekers al best potig en kreeg de scheidsrechter verwensingen naar het hoofd geslingerd”, zegt SC Duffel-afgevaardigde Tim Everaerts. “Aan de rust vroeg hij ons om die mensen daarop aan te spreken en dat hebben we gedaan, maar meer konden we ook niet doen. Toen een bezoeker zijn tweede gele kaart kreeg en ook de trainer wat later werd uitgesloten was het hek helemaal van de dam. De scheidsrechter wilde iedereen tien minuten naar binnen sturen om de gemoederen te bedaren, maar toen werd er prompt bengaals vuur afgestoken aan een van de hoekschopvlaggen. Het werd niet op ons terrein gegooid, maar de partij werd wel meteen gestaakt omdat de ref zich niet veilig meer voelde in die omstandigheden.”

Jonge gasten met mutsen

“De politie werd erbij gehaald, maar die personen zijn onmiddellijk gaan lopen. Naar wie dat waren, hebben wij het raden. Het waren jonge gasten met mutsen op, meer weten we niet. Als clubs staan we natuurlijk machteloos. Dit is openbaar domein. Wij zijn als club zelf niet gemachtigd om zomaar mensen buiten te zetten. Daarom hebben wij nu de voetbalbond gecontacteerd om te vragen hoe we hier alsnog tegen kunnen optreden. Het inzetten van stewards lijkt dan een optie, maar daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan vast. Voor clubs op ons niveau is dat allemaal niet vanzelfsprekend. Hopelijk verspreidt het probleem van de laatste weken in de hoogste klasse zich nu niet in de lagere reeksen.”

Niet Blaasveld

Onduidelijkheid over de daders en daarom legden we ons oor even te luister in Blaasveld. Afgaand op de wedstrijdomstandigheden leken de amokmakers eerder uit het bezoekende kamp te komen, maar dat wordt met klem ontkend. “Blaasveld was maar met een hele kleine delegatie aanwezig, want zaterdag hadden wij de laatste avond van ons mosselfestijn”, zegt clubsecretaris Ken Reyniers. “Daarom bevestig ik dat het geen mensen van ons zijn.”

“Wie dan wel is ook ons een raadsel. Ze kwamen blijkbaar uit het niets en mogelijk alleen met de intentie om de wedstrijd te verstoren. Dat er klacht werd ingediend tegen onbekenden onderstreept die vermoedens. Het kunnen net zo goed mensen zijn uit de omgeving van Duffel die, nu het voetbal in eerste klasse stil ligt, amok willen maken in de lagere reeksen. Laten we hopen van niet. Het gebruik van pyrotechnisch materiaal is niet nieuw in onze reeksen, maar het was tot dusver altijd bestemd om extra sfeer te creëren.”

Geen scheidsrechter aangesteld

“Wat volgens ons een reden is voor het ontsporen van de wedstrijd is het niet aanstellen van een officiële scheidsrechter door de voetbalbond. De thuisploeg vond daarop wel een alternatief, maar zo krijg je altijd voer voor discussie. Ik ben zelf ook scheidsrechter en floot dit seizoen ook al een vijftal wedstrijden van mijn eigen club omdat er niemand was toegewezen door de bond. Dan mag je nog zó je best doen om neutraal te fluiten, er zal altijd sneller aan die ingesteldheid worden getwijfeld.”

“Maar de scheids zaterdagavond was wel degelijk neutraal”, vult Duffel-afgevaardigde Everaerts aan. “Er was niemand aangeduid en het klopt dat wij iemand anders vonden uit de buurt, maar die was niet aan SC Duffel verbonden. Het was een scheidsrechter die vrij was op dat moment en daar is Blaasveld akkoord mee gegaan. Anders kan je de wedstrijd niet beginnen.”

Oplossing

“Het is een structureel probleem qua instroom van scheidsrechters”, vult Reyniers aan. “In reservenreeksen zijn er helemaal geen scheidsrechters beschikbaar, maar ook in vierde provinciale moeten de clubs het veelal zelf oplossen. Daarom stellen we voor om de grensrechters in eerste en tweede provinciale in te schakelen als hoofdscheidsrechter in vierde provinciale. Zo lossen we misschien al een deeltje van die problematiek op.”

“Wat er nu zal beslist worden over de wedstrijd? Wij vermoeden dat die zal moeten worden herspeeld of dat beide clubs gestraft worden. Wij gaan er niet van uit dat Blaasveld een sanctie zal krijgen voor het stopzetten van de wedstrijd, want daarvoor kunnen we gewoonweg niet verantwoordelijk worden geacht.”

Kalenderwijziging geweigerd

“Omwille van ons eetfestijn vonden we eerder trouwens een onderlinge overeenkomst met Duffel om het duel om te draaien op de kalender. Zodoende zouden wij dit weekend op zondagmiddag thuis spelen en Duffel op zaterdagavond in de terugronde. Jammer genoeg stuitte dat om onduidelijke redenen op een njet van de voetbalbond. Jammer.”