Duckens Nazon (STVV) viert doelpunt voor neus van ex-coach: “Wat is het probleem, ik mag toch vieren?”

voetbal 1AEen pittige match was het daar aan Den Dreef, gekruid met vier doelpunten. Daarbij twee prachtgoals van Duckens Nazon (26), de spits van STVV die onder Muscat helemaal openbloeit. “Het was inderdaad mijn avondje. En het had nog mooier gekund, want ik had er eigenlijk drie kunnen maken”, vond de Franse Haïtiaan.

Twee keer fusilleerde Duckens Nazon keeper Romo van OH Leuven. Twee keer deed hij het uit het niets, na een persoonlijke actie, telkens afgesloten met een pegel van formaat. “Dat is mijn manier van scoren”, lachte Nazon. “No mercy, zonder compassie dus.”

Geel

De manier waarop hij zijn eerste doelpunt vierde, de armen over elkaar, het hoofd schuddend, vlak voor de ogen van zijn ex-coach, is minder zijn gewoonte. “Wat is het probleem, ik mag toch nog vieren? ‘It was just a celebration’, gewoon een viering.”

Of hij zich wou revancheren tegenover zijn ex-coach, wilden we weten. “Welke coach? Waarom een revanche? Ik weet niet wat je bedoelt. Kies maar, ‘it’s your choice’, het is jouw keuze”, deed hij ietwat sarcastisch alsof zijn neus bloedde. “Ik weet ook niet waarom ik daarvoor geel moest krijgen. Heb ik iemand geblesseerd? Neen toch.”

Opmerkelijk was ook de reactie van Brys achteraf. “Ik ken Duckens als een emotionele jongen. Dit was een emotionele reactie, iets tussen hem en mij. Het hoort bij deze sport. Ik hou er zelfs van. Ik vind het zelfs sneu dat die jongen daarvoor geel moest krijgen. Meer moeite had ik me die zware overtreding van Durkin op Duplus. Die trapte onze jongen gewoon naar het ziekenhuis. Zoiets doe je niet onder collega’s.”

Schijnpenalty

Terug naar de match. Nazon vond dat STVV een uitstekende kans had gemist om de drie punten te pakken, al speelde ook de scheids daar een nadrukkelijke rol in door OH Leuven op slag van rust weer in de match te brengen met een schijnpenalty.

“Neemt niet weg dat we nadien toch wel een aantal uitstekende kansen bij elkaar voetbalden om weer op voorsprong te klimmen. Ook ik liet er eentje liggen”, aldus Nazon. “In plaats daarvan kregen we het deksel op de neus. Maar goed, we hebben veerkracht getoond. Ik denk dat je het ‘new’ STVV aan het werk hebt gezien. Achteraf zijn we dan ook tevreden met onze prestatie en het punt. Iedereen is er vol voor gegaan. Op naar de volgende opdrachten. Daar wil ik nog beter doen. Hier in Leuven beleefde ik alvast mijn mooiste momenten in mijn periode bij STVV. Ik kijk ernaar uit om zo’n moment ook een keer op Stayen te beleven.”