Dubbeltoernooi TC De Watertoren: drie keer winst voor Finlandiaspeelster Olivia Vanhalst

In maar liefst drie reeksen kon Olivia Vanhalst de trofee in de lucht steken. In dubbel vrouwen 120 punten won ze aan de zijde van Sigrid Vanderbeken van TC Zwevegem en in dubbel vrouwen 90 punten was Leen Corneillie van TC Yper haar winnende partner. Ook in het dubbel gemengd was Vanhalst op de afspraak want in de reeks dubbel gemengd 120 punten bleef ze aan de winnende hand met Tom Craeynest van TC De Egelantier.