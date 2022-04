Dubbelslag bij KVE Drongen: Nieuw jeugdlabel en eindronde eerste provinciale

KVE Drongen beleeft gouden tijden. De Gentse club haalde vorige week het label voor interprovinciale jeugdwerking binnen en het eerste elftal is al zeker van een eindrondeticket in eerste provinciale.

Vorige week vierde KV Drongen een nieuwe stap in de ontwikkeling. De jeugdwerking rondde met succes de audit van Voetbal Vlaanderen af. Het kreeg drie sterren van de auditeurs en mag zich opmaken voor interprovinciaal jeugdvoetbal. “Dit is een niveau hoger dan tot op heden het geval was”, aldus Peter Debruyne, jeugdvoorzitter.

“Dat betekent een grote stap in de ontwikkeling van de club in haar geheel. Hiermee wil en kan KVE Drongen zich meer en meer tot een opleidingsclub voor jeugdvoetballers profileren. We willen nog steeds onze rol spelen in de maatschappij en behouden onze regionale zuil binnen het jeugdvoetbal. We blijven dus ook een Drongense club voor echte Drongenaars.”

“Vanaf de leeftijd van vier jaar oud is er mogelijkheid om deel te nemen aan bewegings- en techniekschool. We hebben een uitgebreid aanbod voor alle leeftijden vanaf U6 tot en met U21. We bieden ook G-Voetbal aan voor jongeren die niet zomaar kunnen aansluiten bij het gewone voetbalcircuit.”

Vijfde plaats

Ook het eerste elftal scheert hoge toppen. Door de licentieverhalen in nationaal voetbal en de eigen reeks is Drongen in eerste provinciale al zeker van een ticket voor de eindronde. In Ardennen verdedigen Jürgen Van Opstaele en co de vijfde plaats. “Dat is het hoogst haalbare”, aldus de coach. “Dat willen we dan ook afdwingen.”

“Ik hou niet van die typische eindeseizoensmatchen. Het is niet omdat we al zeker zijn van de eindronde dat we niet moeten presteren. We mogen nu al tevreden zijn over ons seizoen, maar willen echt de vijfde plaats nog vasthouden.”

Ongeacht de uitslag in Ardennen zit Drongen maandag in de loting voor de eindronde. “Dat is een bekroning voor ons seizoen. Het is de eerste keer dat Drongen dit meemaakt, dus alles mag en niks moet. Mochten we de stap hogerop kunnen afdwingen, dan is dat een extra kers op de taart van ons goede werk.”

Eerste provinciale: KVV Ardennen – KVE Drongen: zondag 15u