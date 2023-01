Dubbele winst voor Lize Leenknecht op dubbeltoernooi van TC Finlandia

Figuur van het toernooi werd Lize Leenknecht van TC D’Hoeve in Kuurne. In dubbel gemengd 120 punten won ze samen met haar clubgenoot Kevin Defour met vlotte 6-1,6-2-cijfers de finale van Sigrid Vanderbeken en Tom Craeynest. Ook in dubbel vrouwen 120 punten trok ze aan het langste einde en was haar clubgenote Bie Vangheluwe haar winnende partner.

Finlandiazeges

De organiserende club deed het niet onaardig. Gauthier Defoort en Maxim Vandenabeele hadden het laatste woord in dubbel mannen 90 punten en Kelly Ongenae en Giovanni Francoy bleven ongeslagen in dubbel gemengd 30 punten. Wedstrijdleider Jean-Claude Van Haverbeke deed ook zijn duit in het zakje. In de finale van dubbel gemengd 90 punten zegevierde hij samen met Isabel Vanooteghem van TC De Watertoren met spectaculaire 7-6, 6-7,10-7-cijfers van Siska Demeulenaere en Robin Bruneel, twee andere Finlandialeden. Siska Demeulenaere kon toch een trofee in de wacht slepen want in dubbel vrouwen 90 punten haalde ze samen met Angelique Vlieghe van TC De Watertoren de buit binnen.