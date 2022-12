Dubbele pech voor Jong Lede: derbyverlies tegen Hamme en operatie voor Joren De Crick

Voor de rust had Hamme weliswaar balbezit, maar de kansen waren netjes verdeeld over beide ploegen. Onmiddellijk na de herneming bracht Lokonda de bezoekers op voorsprong. De Ledenaren gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar botsten op een attente doelman Van haver. Eerst had hij een geweldige reflex in huis op een kopbal van Van Poelvoorde. Wat later belemmerde hij diezelfde Van Poelvoorde de weg naar doel. De score wijzigde na een wisselend duel niet meer en daarmee mocht men vooral in Hamme tevreden zijn.

Afwezigen

Bij Jong Lede kon trainer Sandy Casieris geen beroep doen op enkele spelers. “Balaj en Van Waeyenbergh zijn nog een tijdje buiten strijd. Taptchou liep een spierscheur op en speelt dit jaar niet meer. Vrijdag kwam daar ook nog eens totaal onverwacht Joren De Crick bij. Vorig weekend had hij een open vleeswonde opgelopen in Wielsbeke, maar hij speelde de match uit en trainde deze week mee. Ik was dan ook verbaasd dat zijn broer Jelle me vrijdagavond contacteerde. Joren had enorm veel last van buikpijn en was naar de spoedafdeling getrokken. Daar hebben ze hem onmiddellijk geopereerd aan de appendix. Gelukkig was men er snel bij. Het herstel zal twee weken duren, maar concreet zien we hem pas na Nieuwjaar terug. Dat houdt in dat ik momenteel nog twaalf veldspelers kan opstellen.”