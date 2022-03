Dubbel goud voor Thomas Van der Poel op BK junioren indoor

Na zijn knappe reeks van zes geldige sprongen voorbij de 7 meter op het BK alle categorieën hing er in het verspringen nog een uitschieter in de lucht. Die kwam er ook. “In het verspringen wist ik wel dat er meer inzat aangezien ik de vorige keer niet precies uitkwam met mijn aanloop”, vertelt Thomas Van der Poel. “Op het BK zette ik dat recht. Ik ben dus blij dat ik een persoonlijk record heb kunnen springen.”

Zijn hoogspringrecord kwam als een grotere verrassing. “Ik had niet verwacht dat ik na het verspringen nog een persoonlijk record ging behalen in het hoogspringen. Ik vatte die competitie zonder verwachtingen aan”, klinkt het. “Het was eerder een nummer waarbij ik meedeed om te bevestigen dat ik de 2 meter regelmatig kon springen. De opwarming was ook iets minder en ik ben daarom heel blij dat ik zo’n prestatie kon neerzetten. Van welke twee onderdelen ik het meest tevreden ben? Het hoogspringen omdat het al even geleden was dat ik daarin zo een progressie heb gemaakt.”

WK U20

Hoewel Van der Poel in de springnummers met de besten van België meekan, wil hij op de meerkamp blijven focussen. “Ik heb nooit overwogen me te specialiseren in de springnummers. Zolang ik de meerkamp graag blijf doen en gespaard blijf van zware blessures blijf ik me daarop concentreren. Deze zomer focus ik vooral op de tienkamp. Het zou ook fijn zijn als ik de WK U20-limiet zou halen. Dit is het doel waar ik voor ga.”

“Ik heb wel wat progressie gemaakt op de zevenkamp. Ik hoop dat ik die vooruitgang ook kan laten zien op de eerste tienkamp over enkele maanden in Tenerife. Van dit indoorseizoen ben ik het meest tevreden over mijn zevenkamp omdat dit me een duidelijk beeld geeft van waar ik sta”, besluit Van der Poel, die ook Belgisch juniorenkampioen zevenkamp werd dit indoorseizoen.

