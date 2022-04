DT Borsbeke pakt in beklijvende titelmatch scalp van KSV Sottegem en kroont zich tot kampioen

In voor tweede provinciale ongeziene omstandigheden heeft De Toekomst Borsbeke zaterdagavond de titel gepakt. Meer dan 2.000 (!!!) toeschouwers zakten naar het Vredestadion af en zagen de Zebra’s dankzij een verdiende 3-1-winst tegen rechtstreeks concurrent SV Sottegem de zege en de bijhorende promotie pakken. Met twee doelpunten kroonde voormalig Sottegem-speler Ken Van Den Steen zich tot matchwinnaar. Een zwaar ontgoocheld Sottegem gaat maandag de trommel in van de eindrondecompetitie.

De eerste dreiging kwam van de thuisploeg na een vrije trap van Schamp. Van De Maele reageerde voor Sottegem. De gesloten match leverde amper kansen op tot Bellon even na het halfuur een hoekschop rechtstreeks tegen de netten draaide. Sottegem moest nu komen, maar een bedrijvige Klaas Janssens zag twee pogingen gered worden. Meteen na de rust verdubbelde Van Den Steen met een rake kopbal de score en zetten de thuissupporters het titelfeest al in. De champagne werd bovengehaald nadat diezelfde Van Den Steen even later Spranghers de bal afsnoepte en via de verste paal de 3-0 op het bord zette. Na een korte corner van De Coene kreeg Sottegem weer hoop. Meteen nadien redde De Brouwer knap op een schot van diezelfde Heymans. De aansluitingstreffer viel echter niet voor Sottegem zodat de thuiszege nooit meer in gevaar kwam en Borsbeke zich mocht opmaken voor dolle feestnacht.

Thuiscoach Sammy Van Den Bossche genoot met volle teugen van de feestvreugde van zijn jongens. “Ik moet toegeven dat de zenuwen strak gespannen stonden in aanloop van deze wedstrijd. Maar dan toch de overwinning pakken in omstandigheden waar zelfs veel nationaal spelende ploegen alleen maar van kunnen dromen, is toch heel bijzonder. Ik ben hier nu zeven jaar trainer en dit is mijn tweede titel. Puur op basis van onze onderlinge duels (Borsbeke won ook de heenmatch op Sottegem, red.) is deze titel verdiend. Het is natuurlijk sneu voor Sottegem dat ook een schitterend parcours heeft afgelegd, maar helaas kan er maar één kampioen zijn. Ik denk trouwens, met de transfers die we al gerealiseerd hebben, dat we ook klaar zijn voor de stap hogerop”, aldus Van Den Bossche.

Mooiste dag

Matchwinnaar Ken Van Den Steen werd na het laatste fluitsignaal door iedereen op handen gedragen. “Dit is de mooiste dag uit mijn spelerscarrière en wie weet wel de mooiste dag uit mijn leven. Het moeten winnen zorgde voor wel wat stress, maar de schitterende corner van Yves Bellon nam al aardig wat druk weg na een gesloten beginfase. Dat ik meteen na de rust met twee treffers mee de kroon op deze titel mag zetten, maakt me bijzonder gelukkig”, glunderde Van Den Steen.

De Sottegemse coach Koen Vanden Houten feliciteerde Borsbeke met de titel en noemde hen zelfs de verdiende kampioen. “We hebben vandaag wat te weinig gevoetbald, maar de individuele klasse heeft het verschil gemaakt. Bij ons is het zaak om de kopjes zo snel mogelijk leeg te maken en ons klaar te stomen voor de eindronde. Makkelijk zal dat niet worden, maar we hebben dit seizoen al zovele keren bewezen tot wat we in staat zijn. Alleen zijn we jammer genoeg op een net iets sterker Borsbeke gestoten.”