Drukke tennisdagen bij TC Vijverhof met zondag finales van het dubbeltoernooi

TennisHet zijn drukke toernooidagen bij TC Vijverhof in Sijsele, want zondag eindigt het dubbeltoernooi, dat meetelt voor het dubbelcriterium van West-Vlaanderen. 129 teams kwamen er aan de opslag en dit een week na het beëindigen van het enkeltoernooi.

Dubbel mannen 90 punten is de hoogste reeks in het mannen dubbel. Drie teams wisten al een ticket voor de halve finales op de kop te tikken: Mattijs Lierman - Sam Verleye, Bram Demey - Jasper Schotte en Nils Aelderman - Jeroen Creytens. Zaterdag wordt om het laatste ticket gestreden tussen de tandems Frederic Colpaert - Laurens Cromheecke en Geoffrey Claeys - Tim Wauters. Ook in dubbel gemengd 120 punten is men aan een identiek scenario toe met drie duo’s die reeds de halve finales bereikt hebben. De tandems Amelie De Maesschalk - Thibault Aelbrecht, Lisa Hoornaert - Christophe Heynze en Annelore Vandemaele - Jorg Beerlandt zitten immers op één zege van een finale.

Oost-Vlaanderen boven in enkel

In het enkeltoernooi noteerden we een Oost-Vlaamse suprematie met maar liefst vijf enkelzeges. Daar zorgden Thomas Heldenbergh (mannen 4, Gantoise), Tom Willems (mannen 6, Eeklo), Kay Wisse (vrouwen 3, Eeklo), Julie De Wilde (vrouwen 4, Eeklo) en Céline Mattelin (vrouwen 5, Deinze) voor. In mannen 2 werd het een spannende West-Vlaamse finale waarin 85-punter Maarten Vandevijvere het na drie sets haalde van Sander Roose van Ostend TC. In mannen 4 noteerden we in de slotwedstrijd een zege van 70-punter Mauro Raes van Parc Astrid op 60-punter Joeri Van Wassenhove van TC Ertvelde. In mannen 5 was het laatste woord voor Martijn Cherlet van TC Vicogne in Bredene.

Geen winst voor Kristof Versluys

In mannen 35,5 had de organiserende club op een thuiszege van Kristof Versluys gehoopt, maar na twee tie-breaks moest hij uiteindelijk de duimen leggen voor Jasper Schotte van TC Smash Oedelem. In vrouwen 2 versloeg Demi De Cock van TC Duinbergen finaal Nicky Jonckheere van TC Kortemark. Andere laureaten waren Maarten Lowie van Arenal Brugge in mannen 35,6 en Lieve Van Haute van TC Ter Straeten in vrouwen 35,3.

Lees ook: meer tennis