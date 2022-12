Drukke bezetting op het enkeltoernooi van TC Rumbeke

In alle reeksen werd een maximum aantal deelnemers vooropgesteld en overal werden de voorziene quota behaald. In mannen 1 is er een heel mooie tabel met maar liefst 20 starters. Vier spelers kregen meteen een plaatsje op de eindtabel. Benoit Torcq is de enige 105-punter van het gezelschap en staat als eerste reekshoofd geboekt. De andere drie reekshoofden op de hoofdtabel zijn in volgorde de 100-punters Aaron Despeghel, Louis Verleye en Luc Van De Gruiter. Heel wat mooi volk ook op de kwalificatietabel waar Thibaut De Negri eerste reekshoofd is en met 6-3, 7-5-cijfers met Andres Decock vlot zijn eerste hindernis nam. Diede Desimpelaere won een West-Vlaams onderonsje na drie sets van Henri Lammertyn en Loic Hustinx nam de maat van Gustav Gunst. Lennert Lemahieu kreeg een walk-over van Nand Vandepoele. Komende woensdag komen de eerste vier reekshoofden voor het eerst aan de opslag, want dan staan de vier kwartfinales van mannen 1 op de wedstrijdplanning.