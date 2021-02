Druijf en Coucke (KVM) tanken vertrouwen in bekerzege tegen RWDM: “Er alles aan doen om me in de basis te knokken”

Iets voor het halfuur haalde RWDM-linksback Van Den Bogaert Kaboré neer in de zestienmeter: penalty. Ferdy Druijf was er snel bij om de bal op te eisen. “Ik zei meteen: ‘Die wil ik nemen’. En ik mocht ‘m ook trappen”, vertelde de spits, gehuurd van AZ, op de persconferentie. “In het verleden heb ik al vaak strafschoppen gescoord. Dit is goed voor het vertrouwen.”

En vertrouwen, dat kan Druijf gebruiken. De Nederlander kwam drie weken geleden toe in Mechelen. Sindsdien pakte hij twee basisplaatsen (RWDM meegerekend) en mocht hij vier keer invallen. Nu volgde zijn eerste doelpunt. “Of dit een opluchting is? (denkt na) Misschien wel, ja. Dat eerste doelpunt is altijd lekker, hé.”

“Hoe ik mijn eerste weken heb beleefd? Ik ben heel goed opgevangen. Het klopt dat ik hier toekwam met de ambitie om basisspeler te worden, en dat is nog niet gelukt. Maar ik heb daar al een gesprek over gehad. Ik moet geduld tonen. We spelen nu goed en pakken punten. Dat is het allerbelangrijkste. Ik ga er alles aan doen om me in de basis te knokken.”

Opvallend: Druijf werd na 64 minuten gewisseld. “Jammer. Ook bij mijn vorige basisplaats moest ik er na een uur al af. Maar goed, dat is de keuze van de coach. Die accepteer ik.”

Sterke Coucke

Wie een hele wedstrijd indruk maakte, was Gaëtan Coucke. De Limburgse doelman pakte bij zijn eerste match sinds 13 december uit met enkele schitterende reflexen. “Hij was belangrijk op cruciale momenten”, zei ploegmaat Vanlerberghe. “Ik gun hem dit heel hard. Gaëtan heeft veel inzet. Het is leuk voor hem dat hij zo belangrijk kon zijn.”

Coach Wouter Vrancken knikte. “Ik ben heel tevreden over de prestatie van Gaëtan. Hij heeft toch een moeilijke periode achter de rug. Niemand van de spelers of staf is het geloof in zijn kwaliteiten verloren. Wij zien dagelijks dat wij twee goede doelmannen hebben (samen met Thoelen, red.). Dit was een goede gelegenheid om hem een kans te geven. En hij heeft laten zien wat hij kan.”

