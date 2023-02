Droom komt uit voor penaltyheld Cederick Van Daele: “Supporters scandeerden mijn naam, dat gaf me moed”

“De coach vroeg me, voor mijn invalbeurt, of ik wou trappen. Ik twijfelde niet, ik weet dat ik een strafschop kan nemen”, aldus Cederick Van Daele meteen na de wedstrijd. Qarabag wist het wellicht niet, maar Van Daele is de vaste penaltynemer van Jong AA Gent in eerste amateurklasse. Een gewaagde en geslaagde zet van Hein Vanhaezebrouck dus. “Ik denk niet dat ze mijn strafschoppen geanalyseerd hebben uit eerste nationale, ook al ging de doelman al een paar keer naar die kant. Ik heb het niet aan mijn hart laten komen, ik heb vertrouwen in mijn hoek.” Van Daele mocht zelfs de beslissende nemen. “Vanhaezebrouck vroeg me ook of ik liever de derde of de vijfde nam, ik koos voor de laatste, de beslissende. “De supporters scandeerden mijn naam op weg naar de penaltystip. Dat gaf me veel moed en ook een klein beetje stress. Dat is normaal. Wanneer je gaat trappen is dat weg, dan is het honderd procent focus. Mijn hartslag ging wel de hoogte in, zeker na de penalty.” Zóveel focus dat hij niet meteen ging vieren. “Ik had niet meteen door dat ik het echt beslist had en we gewonnen waren. Ik was zo gefocust op die trap.”