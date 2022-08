Driesterrentennis op Forest Hills met leuke affiche: “Dit wordt een blijver op het Belgian Circuit”

Het is duidelijk dat het kersverse sterrentoernooi van Forest Hills een blijver wil worden op het Belgian Circuit. Het waren Yves Rosiers, Tom Van Beek, Kristof Van Deun, Chloë Lyssens-Danneboom en Ellen Verwerft die de voorbije weken hun schouders zetten onder het project. De wedstrijdleiding is in handen van Alain en Liam Hilven. “We willen de échte toernooisfeer creëren en daarom is ons weekprogramma goedgevuld”, aldus Kristof Van Deun. “Woensdag organiseren we, gekoppeld aan de eerste wedstrijden van de hoofdtabel, een sponsoravond, vrijdag staat er een Belgische avond op de affiche, zaterdag volgt de terras BBQ en het toernooien sluiten we zondag af met een heus feest. Als leuke extra geven we met ‘Forest Daily News’ dagelijks een krantje uit. Het is zeker de bedoeling dat we met dit toernooi de volgende jaren groeien. Meer sterren ? Dat behoort tot de mogelijkheden, maar laat ons eerst deze eerste editie succesvol afsluiten.”