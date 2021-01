Dries Wuytens (Waasland-Beveren) niet blij met eerste goal: “Als we konden winnen van Standard, was het nu”

Waasland-Beveren speelde zeker geen slechte partij aan de boorden van de Maas. In periodes disten de geel-blauwen zelfs het betere voetbal op tegen een Standard dat, in zijn eerste wedstrijd onder leiding van Mbaye Leye, heel lang zoekende was. Maar daar maakte Waasland-Beveren geen gebruik van.

”Integendeel, we slaagden er amper in een kans te creëren”, zuchtte Wuytens. “Terwijl we vooraf, en ook op het terrein nog, het gevoel hadden dat er voor ons iets in zat. Als we konden winnen van Standard, was het nu. Maar dan hadden we toch veel meer diepgang in onze acties moeten steken. Alleen Abou Koita is er in de eerste helft één keer in geslaagd Bodart op de proef te stellen.”

Zelf hield Waasland-Beveren de thuisploeg aanvankelijk vrij makkelijk van het doel af. Toen Amallah zich toch een keer gevaarlijk aanstelde, werd hij door de klaarkijkende Wiegel perfect afgeblokt. In die fase blesseerde de Duitse verdediger zich evenwel aan de lies, uiteindelijk zou Wiegel voortijdig de aftocht moeten blazen. Ondertussen was Standard op voorsprong geklommen.

Quote Dat we de rust indoken met een achter­stand was zonde, want onze eerste helft was goed en we hielden voortdu­rend de controle Dries Wuytens

”Amallah trapt die bal aardig binnen. Dat we de rust indoken met een achterstand was zonde, want onze eerste helft was goed en we hielden voortdurend de controle. Dat gevoel moeten we vasthouden naar de komende wedstrijden, waarin we toch weer eens punten moeten pakken. We hebben het de afgelopen maanden een aantal keren veel te makkelijk weggegeven. Voortbouwend op die goede tweede helft in Genk, hadden we hier zeker wat kunnen rapen. Standard was immers niet top. Maar wij helaas ook niet. In de kleedkamer pepten we mekaar halfweg op, we geloofden er nog echt in. En zelfs na de 2-0 en de 3-0 hebben we de armen niet laten zakken.”

Gekneusde teen

Voor die drang naar voren in de slotfase werd Waasland-Beveren uiteindelijk nog beloond met de eerredder. Een hoekschop die via het hoofd van Raskin aan de tweede paal belandde, werd daar door de vrijgelaten Wuytens binnengekopt. ”Te laat, helaas, en je koopt er niks voor”, sakkerde de doelpuntenmaker. “Of ik toch niet blij was met die goal? Neen, in geen geval, zelfs niet een héél klein beetje.”

Quote Of de match tegen Zulte Waregem in het gedrang komt? Neen, hoor, zo kleinzerig ben ik nu ook weer niet Dries Wuytens

Wuytens kreeg tijdens de wedstrijd een trap op de teen te verwerken. Een zware kneuzing, waardoor de Limburger hinkend en met ijszakken aan zijn linkervoet op de persconferentie verscheen. ”Door de adrenaline verbeet ik de pijn, maar toen ik in de kleedkamer mijn schoen uittrok, was het toch even schrikken. Of de match tegen Zulte Waregem in het gedrang komt? Neen, hoor, zo kleinzerig ben ik nu ook weer niet.”

