Dries Wuytens opnieuw sleutelpion in sterke SK Beveren-defensie: “Deze positie ligt me beter”

voetbal challenger pro leagueSK Beveren heeft zich na een mooie reeks opgewerkt naar de tweede plek in de Challenger Pro League. De Leeuwen wonnen met 5-0 van toenmalig leider Lierse Kempenzonen en ook FCV Dender ging vlot voor de bijl. 0-3 werd het in het Van Roystadion. Acht goals en nul tegengoals in twee wedstrijden, een pluim voor zowel aanval als defensie.

Het loopt goed, ziet ook Dries Wuytens, die we eens wat aandacht gunnen in een goeie periode. “Meestal mag ik het na een nederlaag komen uitleggen, inderdaad. Het is fijn dat we nu twee keer konden winnen op een rij. Acht goals voor en nul tegen? Dat staat inderdaad mooi”, aldus de 31-jarige verdediger.

“Op Dender was de eerste helft goed, maar de tweede was toch minder. Of het nonchalance was? Misschien dachten we inderdaad dat het tegen een man minder wel vanzelf zou gaan. Die mannen kunnen echter ook voetballen en je moet altijd scherp blijven. Dat lieten we de tweede helft hangen.”

Opmerkelijk is de furieuze start van Beveren de laatste weken. “We begonnen heel goed, ook tegen Lierse. Dat is wel een goeie evolutie, want dat is niet altijd zo geweest. Zeker in de eerste tien, vijftien minuten moeten we goed druk houden en kansen creëren, Wim hamert daar echt op. Het verschil met voordien? Nu maken we die kansen af en in het begin van het seizoen lieten we die liggen. We gaan er dus op vooruit.”

Vaste basisstek

Die evolutie bracht SK Beveren naar de tweede plek. “Of we titelkandidaat zijn? De ambitie is er alleszins. Zeker met de groep die we hebben. Alles moet wel goed zitten. Je kan een goeie ploeg hebben, maar je moet samenwerken. Als je de bal niet afgeeft, wordt het lastig. Dat was het geval in het begin van het seizoen. Nu loopt dat wel goed.”

Wuytens zelf kan opnieuw rekenen op een vaste basisstek. “Ik sta opnieuw vast in de defensie, dat doet deugd. Ik heb wel vaker met drie achterin gespeeld en het loopt goed.”

In het verleden werd hij bij Beveren uitgespeeld als centrale pion in die driemansdefensie, nu mag hij vanop de rechterkant acteren. “Ik kan iets meer naar voren toe denken, als iedereen goed vrijloopt kan je de bal makkelijk kwijt. Centraal kon ik mijn passing niet uitspelen, de middelste moet altijd naar links of naar rechts. Ik sta dus liever op de zijkant.”

