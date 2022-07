Dries Wouters wil met Malinwa in Oostende aanknopen met eerste zege: “Dat er drie dalers zijn, is geen item in de kleedkamer”

Jupiler Pro LeagueHelemaal nieuw is Dries Wouters (25) niet bij KV Mechelen. In het tweede deel van vorig seizoen werd de Limburger gehuurd van Schalke 04. Ook deze jaargang leent de Duitse traditieclub Wouters uit aan Malinwa. “In die vier wedstrijden die ik maar speelde door blessureleed, toonde ik dat ik een meerwaarde kan zijn. Dat zag ook het bestuur. Daardoor waren we het snel eens voor dit seizoen.”

Na vijftien jaar Racing Genk trok Wouters een jaar geleden de deur achter zich dicht in Limburg. Bestemming: Schalke 04. Mede door blessures kwam de centrale verdediger die ook op het middenveld uit de voeten kan slechts aan drie wedstrijden in Duitsland. Malinwa haalde hem terug naar de Belgische competitie. “Ik heb zelf aangedrongen op een uitleenbeurt. Het bestuur geloofde wel in mij, maar de trainer niet. Het was een domper dat ik hier vrijwel meteen na mijn aankomst geblesseerd uitviel. Hoe dan ook kwam ik in een goede groep terecht en had ik al direct heel wat vrienden. Dat maakte het makkelijker om die moeilijke periode mentaal te overleven.”

KV Mechelen bedwong ook een aankoopoptie. Een langer verblijf Achter de Kazerne is dus niet uitgesloten. “Ik sta niet weigerachtig tegenover een langere verbintenis. Mijn vriendin en ik voelen ons hier echt thuis. Natuurlijk is het nog vroeg in het seizoen. We zien wel wat het bestuur beslist. Ik wil eerst zoveel mogelijk wedstrijden op een hoog niveau spelen.” Tegen Antwerp vormde Wouters een centraal duo met Jordi Vanlerberghe. Geen onbekende voor de Limburger. “Voor ik hier arriveerde, kenden we elkaar al van bij de nationale jeugdploegen. We hebben een goede band en trekken vaak samen op. Dat kan je terugzien op het veld, denk ik.”

Grondige analyse

Zaterdagavond trekt Mechelen naar de kust. Na de nederlaag op de openingsspeeldag kan Malinwa maar best punten pakken in Oostende. “Of er sprake is van druk? Die is er altijd. Van buitenaf wordt daar dit seizoen al sneller over gesproken omdat er drie dalers zijn. Al is dat geen item in de kleedkamer. We beschikken over genoeg kwaliteit om nooit in de problemen te komen. Deze week hebben we de tegendoelpunten tegen Antwerp grondig bekeken en geanalyseerd. Iedereen weet wat beter moet. Hopelijk zien we dat zaterdagavond terug.”

