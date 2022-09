Dries Willemsen kroont zich tot matchwinnaar bij Sint-Lenaarts: “Nu al evenveel keer gescoord als heel vorig seizoen samen”

Sint-Lenaarts leek zaterdagavond bij de rust de schaapjes al op het droge te hebben. “Niet dat het verschil tussen beide ploegen zo groot was in de eerste helft, maar wij waren wel efficiënter, waardoor we met een 2-0-voorsprong konden gaan rusten”, vertelt Willemsen. “Helaas gaven we die dubbele bonus na de pauze vrij snel uit handen. Nog voor het uur stond het bijvoorbeeld opnieuw 2-2 en daar moesten we toch even van bekomen.”

Nul van het bord

Lang stond het nochtans niet gelijk, want amper vijf minuten na de Limburgse gelijkmaker bracht Willemsen de thuisploeg alweer op voorsprong. “Dankzij dat doelpunt heb ik nu al evenveel keer gescoord als heel vorig seizoen samen (lacht). Het is dus leuk om zo aan de competitie te kunnen beginnen. Al ben ik vooral blij dat mijn treffer ook de drie punten oplevert. Op die manier is de nul direct van het bord en dat is alleen maar goed voor het vertrouwen.”

Sint-Lenaarts was zaterdagavond meteen op de afspraak. “Dat moest ook, want we wisten dat Wellen een goede ploeg was. Sommige trainers schoven hen in de kranten zelfs naar voor als één van de titelkandidaten. Daarom waren we ook op onze hoede, maar we hebben meer dan aardig weerwerk geboden. Het was bijvoorbeeld een heel leuke match om naar te kijken met kansen over en weer. Op het einde moesten we wel achteruit, maar uiteindelijk hebben we niet al te veel weggegeven. Het was eerder steriele druk van Wellen.”

Keihard gewerkt in voorbereiding

Naast Willemsen vonden met De Vulder en De Graeve nog twee Sint-Lenaartse verdedigers de weg naar doel afgelopen weekend. “Dat is leuk, maar het belangrijkste is dat we er staan als ploeg. Wie scoort, maakt op zich niet zoveel uit. Zo lang het maar punten oplevert. Daarvoor hebben we in de voorbereiding zes weken lang keihard gewerkt en het is leuk dat dat dan ook meteen rendeert. Ondanks toch nog verschillende afwezigen waren we er duidelijk klaar voor.”

