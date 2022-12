Dries Ventôse reageert met de voeten en helpt Racing Mechelen met twee goals voorbij Jong Beerschot (5-2): “Applauswissel deed veel deugd”

voetbal tweede nationale BDe ene week is de andere niet. Vorige week voelde Dries Ventôse zich na het missen van enkele (wenkende) kansen nog verantwoordelijk voor het puntenverlies bij Lebbeke, maar zondagnamiddag kroonde hij zich alweer tot matchwinnaar voor Racing Mechelen. De Mechelaars gaven voor rust nog wel een 2-0-voorsprong uit handen tegen Jong Beerschot, maar in het slotkwartier trokken ze de zege helemaal over de streep, 5-2 werd het. Ventôse scoorde uiteindelijk twee keer tegen zijn ex-club en nam de applausvervanging én het open doekje van de thuisfans, daags na zijn drieëndertigste verjaardag, dankbaar aan.

“Ik ontken niet dat dit heel veel deugd doet”, aldus Ventôse. “Het was al even geleden dat we nog eens overtuigend wonnen en dan zijn die goals de kers op de taart. We begonnen goed aan de wedstrijd met die 2-0-tussenstand na ruim een half uur, maar vlak voor rust waren we plots even kwetsbaar achterin. Een vrije trap bracht Beerschot terug in de wedstrijd en kort daarna kwamen ze er al te makkelijk door. Veel gaven we niet weg, maar het stond wel 2-2 aan de rust.”

“In de kleedkamer staken we de koppen bij mekaar en het algemene gevoel was hetzelfde. Iedereen geloofde in de goede afloop, maar dan moet je wel scoren en dat was net het probleem de voorbije weken. Gelukkig viel die 3-2 toch nog een kwartier voor tijd en volgde mijn 4-2 vrijwel meteen daarna. Daarmee lag de match in een beslissende plooi. Met de goal van Hatim (Akarom red.) kwam er nog een tweede wereldgoal bij. Nadat Kurt (Weuts red.) de 3-2 al met een heerlijke volley in de kruising joeg, ging de 5-2 vanop afstand ook al in de winkelhaak.”

Applaus

“Heel leuk dat we de fans zo nog wat extra’s gaven om zich aan op te warmen. Voor ons was het al koud, dus voor hen moet het nog erger zijn geweest. (lacht) Maar ondanks de koude bleven ze ons vocaal steunen en dat is altijd leuk na wat mindere resultaten. Die applauswissel en het feit dat ze mijn naam scandeerden deed veel deugd. Die eerste goal was een bevrijding en hopelijk zijn we nu opnieuw vertrokken. Er resten ons nog twee matchen voor de winterstop en die gaan we zoals altijd proberen te winnen. Wie de tegenstander is, maakt in deze reeks niet echt uit. Het is vooral belangrijk om er zelf te staan.”

Niet speciaal

“Of het speciaal was om tegen Beerschot te spelen (Ventôse voetbalde tussen 2014 en 2016 op Het Kiel red.)? Niet echt. Ik kende niemand van de bezoekende delegatie en hoewel de partij als een risicomatch werd bestempeld, waren er geen bezoekende fans aanwezig. Dat de A-ploeg zelf ook speelde, had daar waarschijnlijk alles mee te maken. (lacht) Hopelijk komt er voor de terugmatch op Het Kiel meer volk opdagen en dan zal het wel weer specialer aanvoelen.”

Racing Mechelen - U23 Beerschot 5-2

RC Mechelen: Goossens, De Paepe, Knollenburg, Hmouda, Heyvaert, Weuts, Kerckhofs, Ventôse (83' Harrou), Carrez, Akarom, Mrani.

Beerschot: Hosten, Van Steenwinkel, De Kuyffer, Van Himbeeck, Muyldermans, Okyere, Goossens, Azzaoui (78' Van Der Linden), Petkevicius, La Morte (65' Hamad Afifeh), Cloots (78' Soenen).

Doelpunten: 12' Ventôse (1-0), 36' Carrez (2-0), 39' La Morte (2-1), 43' Okyere (2-2), 76' Weuts (3-2), 79' Ventôse (4-2), 90' Akarom (5-2).

Geel: Van Himbeeck, De Paepe, Okyere.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B