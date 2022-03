Dries Ventôse is matchwinnaar bij Racing Mechelen dat zuinig wint van Zwarte Leeuw (0-1): “Manier waarop was onbelangrijk”

Nadat Racing Mechelen vijf weken op rij een achterstand moest goedmaken, volstond de eerste voorsprong na die periode meteen voor een clean sheet. De Mechelaars hadden genoeg aan een goal van Dries Ventôse rond het half uur om de volle buit mee te graaien in Rijkevorsel, 0-1 werd het. Zwarte Leeuw ziet zijn opmars in de stand zo even gestuit, Racing van zijn kant legt alle druk bij achtervolger Pelt.

“Het is een cliché, maar de manier waarop we wonnen, was onbelangrijk”, zegt Ventôse. “Verzorgd voetballen was ook moeilijk op zo’n slecht veld. Uit bij Zwarte Leeuw worden dan vaak felbevochten duels uitgevochten en dat was dit keer niet anders. Na de rust kenden we misschien ook een tikkeltje geluk, ondermeer met een bal die van de lijn moest worden gekeerd, maar globaal genomen, was het een wedstrijd zonder al te veel kansen.”

Geen buitenspel

Ventôse verzilverde uiteindelijk als enige de zijne en dat was meteen zijn eerste doelpunt sinds 11 december tegen Sint-Lenaarts. “En die goal doet enorm veel deugd”, gaat de aanvaller verder. “Het was maar een intikker, maar na alle miserie en blessures voelt het heel goed om nog eens belangrijk te zijn voor de ploeg. Zeker omdat ik ook voor het eerst sinds lang nog eens aan een wedstrijd mocht starten.”

“Even was er twijfel rond buitenspel omdat de grensrechter vlagde, maar de scheids liet Weuts begaan en die legde de bal af voor mij. De thuisdefensie had het op het moment zelf niet eens in de gaten denk ik. Op de counter hadden we de partij helemaal kunnen beslissen, zo kreeg Weuts nog een grote kans, maar achteraf is dat allemaal onbelangrijk. De 0-1 is voor ons een perfect resultaat. Opdracht volbracht.”

Druk op Pelt

“Zo leggen we inderdaad de druk bij Pelt dat nog op bezoek moet bij Termien en woensdag de inhaalmatch tegen Witgoor afwerkt. Afwachten dus hoe zij met de druk omgaan en dan weten we voor volgend weekend met welke kloof we de eindsprint inzetten. Verloor Turnhout van Nijlen? Oke, dan doen we sowieso een goede zaak. Maar goed, er resten ons nog zeven wedstrijden en daarin moeten we in de eerste plaats nog steeds naar onszelf kijken.”