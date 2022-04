Dries Ventôse en Racing Mechelen ook bij tweede poging in Beringen nog geen kampioen (2-2): “Derde keer, goede keer”

Racing Mechelen had een zege nodig bij Beringen om zich, na het verlies van vorige week in Lille, tot kampioen te kronen, maar het bleef dit keer steken op een gelijkspel, 2-2 werd het. In de achtergrond peuzelde Pelt Berlaar-Heiaknt op met 7-0 en zo werd de voorsprong tussen beide ploegen in twee weken tijd gehalveerd tot vijf punten. Nog steeds geen reden tot paniek voor de Mechelaars met nog twee wedstrijden voor de boeg, maar de spanning neemt wel toe.

“Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat het niet goed genoeg was”, zegt een ontgoochelde Dries Ventôse die de 1-1 op het bord zette. “Alhoewel. Op basis van ons voetbal verdienden we misschien niet meer, maar er was wel weer voldoende overgave. Vooral omdat de thuisploeg helemaal niet wilde voetballen. Dan helpt het niet als je twee keer op achterstand komt, maar net als vorige week toonden we wel weer weerbaarheid en slaagden we er dit keer in om nog met een punt naar huis te keren.”

Match stilgelegd

“Helemaal op het eind zat de zege er misschien nog in, maar toen legde de scheids de wedstrijd stil omwille van een incidentje met onze fans. En om eerlijk te zijn vond ik het allemaal niet nodig. De grensrechter claimde een bierdouche te hebben gekregen, maar meer dan wat spatjes op zijn mouw waren er niet te zien. Dan vind ik het wat flauw om daarvoor een wedstrijd te staken. Zo verloren wij ons momentum en kreeg Beringen de kans om zich te reorganiseren. Zonde, maar we blijven positief en het mooie is dat we het nu in eigen huis kunnen af maken.”

Steun

“Of we ons tot de fans moeten richten om een Beerschot-scenario te vermijden? Ik blijf erbij dat ze weinig of niets verkeerd deden. We kunnen hen niets verwijten. Ik onthoud vooral hun steun en die gaan we volgend weekend dubbel zo hard nodig hebben. Betekom heeft de punten ook nog nodig, maar of dat een voordeel is weet ik niet. En eigenlijk zou het ook geen rol mogen spelen. We gaan er gewoon vol voor om er een groot feest van te maken. We staan nog altijd vijf punten voor en die moeten volstaan. Derde keer, goede keer dan maar.”