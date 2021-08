Dries Vanthoor zorgt voor de verrassing in Le Mans, met een polepositie in de GT-klasse voor de fabriekswagens. “Vooraf hadden we dit niet voor mogelijk gehouden”

Het was de Japanner Kamui Kobayashi die in zijn Toyota GR010 de snelste was in de kwalificaties van de 89ste editie van de 24 uur van Le Mans. De verrassing kwam evenwel van onze landgenoot Dries Vanthoor die in de private Hub Auto Racing Porsche 911 RSR de fabrieksmeute in GTE Pro voorbleef. De jongste van de broers Vanthoor was sneller dan onder meer Daniel Serra (Ferrari) en Nick Tandy (Corvette) en uiteraard de beide officiële Porsche.

De jongste van de broers Vanthoor leverde zijn exploot met de Hub Auto Porsche 911 RSR die hij deelt met de Portugees Alvaro Parente en onze landgenoot en uittredend winnaar in GTE, Maxime Martin. Dries Vanthoor won in 2017 met Ferrari al de race in LM GTE Am en zet nu een nieuwe stap in de legende van Le Mans met deze pole.

Vooraf hadden we dit niet voor mogelijk gehouden

“Vooraf hadden we dit niet voor mogelijk gehouden, want wij blijven een privé team tegen de fabriekswagens van Corvette, Ferrari en Porsche”, aldus Dries Vanthoor. “We kenden geen gemakkelijke vrije oefenritten, want we misten snelheid op de rechte lijn. In laatste instantie vonden we een oplossing en die ingreep op vlak van aerodynamica bleek inderdaad de goede. Echter, toen ik mijn tijd zette, geloofde ik totaal niet dat die tijd zou standhouden. Al de fabriekswagens waren nog onderweg, maar mijn chrono van 3.46.882 bleek uiteindelijk toch de goede. Uiteraard is dit een heerlijk gevoelen, je geeft toch ergens je visitekaartje af, maar anderzijds is dit de polepositie en de race is een heel ander gegeven. We gaan nu hard werken om de wagen op punt te zetten voor de race en dan zien we wel. Dit is en blijft Le Mans en hier kan alles gebeuren.”

Maxime Martin neemt zaterdag om 16u00 de start met #72 Hub Auto Racing Porsche 911 RSR. Laurens Vanthoor start als zevende in de klasse, ook met een Porsche.