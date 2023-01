Dries Vanthoor vindt met een zijn draai na overstap van Audi naar BMW. Limburger wint in Dubai.

Het autosportseizoen is ondertussen al stevig onderweg, met niet alleen met twee legendarische rallywedstrijden, de Dakar en de Monte-Carlo, ook op circuit wordt er al stevig geracet. Zo won de Limburger Dries Vanthoor goed een week geleden de 24 Uur van Dubai, met de gloednieuwe BMW M4 van het Belgische team WRT. De Hasseltse broers Vanthoor zijn komend weekend ook in Daytona voor de 24-uurs in Florida.

Midden januari opende Dubai de internationale 24-uursraces, met winst voor het Belgische WRT en Dries Vanthoor. Hij startte in de wedstrijd samen met Jens Klingmann, Mohammed Saud Fahad Al Saud, Diego Menchaca en Jean-Baptiste Simmenauer en het kwintet wist de race na een 24 intense uren winnend af te sluiten.

“Ik ben dolblij dat we onze eerste race met BMW M Motorsport hebben gewonnen”, vertelde de Limburger alvorens naar Daytona af te reizen. “De race in Dubai was niet makkelijk voor ons, vooral de Porsche was steeds dichtbij. We hebben echter goede beslissingen genomen tijdens de code 60-fasen en kwamen uiteindelijk als winnaar uit de bus. De BMW M4 GT3 liep feilloos, de rijders, het team, de steun van BMW M Motorsport - alles was super. Het was een mooie start van het seizoen 2023 en we hopen nu natuurlijk dat we nog veel meer overwinningen gaan pakken.”

Naar winst in Le Mans?

Na het winnen van de 24 uur van Dubai is de drievoudige GT World Challenge Sprint Cup-kampioen naar de Daytona International Speedway afgereisd, waar dit weekend met de 24 uur van Daytona de grootste race van het Amerikaanse uithoudingskampioenschap op de kalender staat. De 24-jarige Belg staat niet op de inschrijvingslijst, maar is reserverijder voor het BMW M Team RLL. In Daytona krijgen we immers de première van een hele nieuwe generatie prototypes waarmee later dit jaar ook in het WK Uithouding en de 24 uur van Le Mans zal geracet worden. BMW stoomde daarvoor de M Hybrid V8 LMDh klaar, maar die wagen racet in 2023 enkel in de VS. In 2024 zal het Belgische WRT de auto inzetten in het WK en Le Mans en naar alle waarschijnlijkheid zien we Dries Vanthoor dan ook racen.

Zijn broer Laurens rijdt dit jaar wel al met zo’n nieuw prototype, maar dan van Porsche. Hij debuteert in het FIA WEC of WK Uithouding in maart in Sebring. In Daytona komt Laurens Vanthoor dit weekend uit met een Porsche 911 GT3-R waarmee hij de GT-klasse wil winnen.