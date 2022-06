Dries Vanthoor van de Nürburgring, over Paul Ricard naar Le Mans

Dries Vanthoor is in de winning mood. De Limburger won afgelopen weekend voor de tweede maal de 24 uur van de Nürburgring, verdedigt dit weekend zijn leidersplaats in de GT World Endurance in Paul Ricard en komend weekend maakt hij zijn debuut in de LMP2-klasse in Le Mans. Op amper 24-jarige leeftijd is hij ondertussen één van de meest ervaren en succesvolle GT3-rijders in de wereld.

“Ik zit inderdaad in een stevige reeks wedstrijden, want sinds midden mei ben ik amper nog thuis geweest”, vertelt de leider in het uithoudingskampioenschap van de Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. “Ik bereid me daar uiteraard op voor en tracht vooral ook rustmomenten in te lassen. Dat kan sport zijn, maar ook gewoon even ontsnappen aan de hectiek op een golfterrein of zo. Wij reizen van hier in Paul Ricard meteen na de race naar Le Mans voor de testdag morgen (zondag) en dan zijn er één of twee iets meer rustige dagen en dat moet je respecteren.”

Uiteraard was er afgelopen weekend de 24 uur van de Nürburgring en het incident met zijn oudere broer, Laurens. “Dat had ook op mij een enorme impact. Na het ongeval heb ik meteen gevraagd om even te kunnen rusten en afstand te nemen, want geloof me ik had ook de tranen in mijn ogen. Het is mijn broer en dat wil je niet zien gebeuren. Daarna heb ik me weer op de wedstrijd kunnen focussen, met de positieve afloop die iedereen kent. Net na de finish heb ik al een berichtje van hem gekregen en voor mij is deze zege ook een beetje zijn zege, hoe vreemd dat ook klinkt. Ondertussen is alles uiteraard al lang uitgepraat.”

Vrije rol

Na Paul Ricard vliegt Vanthoor meteen naar Le Mans, voor de testdag op zondag. “Niet ideaal, maar het is zo voor iedereen”, gaat de Limburger verder. “Met Mirko Bortolottie en Rolf Ineichen denk ik dat we over een goede line-up beschikken en als Rolf zijn zes uur goed doorkomt, dan is alles mogelijk, al is LMP2 wel een enorm concurrentiële klasse. Laat ons zeggen dat we met ons drie voor het podium vechten en dat ons ambitie daar ligt. We kunnen bovendien rekenen op een kampioenenteam met WRT en dus zitten we zeker niet in een slechte configuratie om te presteren.”