Dries Vandekerckhove en Nieuwpoort nieuwe koploper in vierde provinciale A: “Blijven scherp, want elke misstap wordt afgestraft”

“Spreken over de titel, doen we niet”, klinkt het stellig bij aanvoerder Dries Vandekerckhove. “Er waren al zeven leiders dit seizoen en ik denk dat vrijwel al die ploegen tot de laatste speeldag zullen meestrijden voor de hoofdvogel. We moeten scherp blijven, want elke misstap wordt afgestraft. Koksijde-Oostduinkerke schat ik nog altijd het hoogst in, al geven Zarren en Handzame mij ook een volwassen indruk mee. Ook Beaufort Middelkerke, onze volgende tegenstander, doet mee aan de titeldebatten. Ze achtervolgen virtueel slechts vier punten op ons en in de heenronde hielden ze ons op een 2-2-gelijkspel. We zijn gewaarschuwd voor hun kwaliteiten.”